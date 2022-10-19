Упавшему с 5-метровой высоты жителю Бурятии сделали сложнейшую операцию

Сложная операция на позвоночнике длилась 4,5 часа



54-летний житель Бурятии упал с крыши строящегося дома, с высоты пяти метров. Бригада скорой помощи доставила его в центральную районную больницу. При обследовании у него выявили: тяжёлые травмы – взрывной компрессионно-оскольчатый перелом 3-го поясничного позвонка 3 степени; открытый оскольчатый перелом костей левой голени со смещением отломков.



- В условиях районной больницы кости голени были фиксированы пятью спицами. Перелом позвоночника оказался очень сложным и требовал высокоспециализированной медицинской помощи. Поэтому санитарной авиацией пациента доставили в Улан-Удэ, в нейрохирургическое отделение БСМП имени Ангапова, - рассказали врачи.



Нейрохирурги выполнили операцию, которая считается одной из сложнейших в хирургии позвоночника, сообщили в БСМП.



- У пациента были серьёзные травмы, которые требовали оказания экстренной медицинской помощи. Операция была сложной и длилась 4,5 часа. Сплочённая команда врачей действовала чётко, без промедления принимая верные решения, это и привело к благоприятному исходу операции. В послеоперационный период состояние пациента было стабильное, нарушений функций спинного мозга не выявлено. Мужчина уже мог сидеть на вторые сутки, начата ранняя реабилитация. Стационарный период лечения прошёл без осложнений. Пациент выписан домой, на амбулаторный этап долечивания, - прокомментировал заведующий отделением нейрохирургии Дмитрий Раднаев.



В перспективе пациент вернётся к обычной жизни, будет ходить и работать.

