Новый студенческий ТОС появится в Улан-Удэ

Название студенты уже придумали



18 октября на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета депутатов обсудили создание новых ТОС.



Студенты республиканского многоуровневого колледжа заявили, что хотят создать ТОС и предложили его назвать «Лидер».



Всего в городе уже работают около ста ТОСов, сообщил председатель комитета Дмитрий Турченюк.

