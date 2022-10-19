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Новый студенческий ТОС появится в Улан-Удэ

Новый студенческий ТОС появится в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Улан-Удэнский горсовет
Название студенты уже придумали

18 октября на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета депутатов обсудили создание новых ТОС.

Студенты республиканского многоуровневого колледжа заявили, что хотят создать ТОС и предложили его назвать «Лидер».

Всего в городе уже работают около ста ТОСов, сообщил председатель комитета Дмитрий Турченюк.
ТОС студенты

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