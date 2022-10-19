Церемония прошла на мемориале Победы
В столице Бурятии специалисты завершили профилактические работы по обновлению оборудования Вечного огня на мемориале Победы. Сегодня, 19 октября, огонь вновь вернулся на своё место, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
С помощью специальной капсулы, которая хранилась в военном комиссариате по Советскому и Железнодорожному районам города Улан-Удэ, пламя от лампады зажёг командир команды «Отряд особого назначения» школы №8 Вячеслав Б. Также участники церемонии возложили цветы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Напомним, что Вечный огонь вернулся на своё место раньше срока. Ранее сообщалось, что он будет храниться в военкомате на время профилактических работ до 21 октября.
В Улан-Удэ вновь зажгли Вечный огонь
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