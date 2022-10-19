В Бурятии построят волейбольный центр и модульные спортплощадки

5 спортивных объектов появится в республике благодаря победе в федеральном конкурсе
Волейбольный центр в Улан-Удэ и модульные спортивные площадки для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в посёлке Аршан Тункинского района, в селе Гурульба Иволгинского района, в городе Гусиноозёрск Селенгинского района, и две в городских парках столицы Бурятии – таков полный перечень объектов в республике, прошедших отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета.
- Конкурс федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт) проходил в несколько этапов. На заключительном этапе – заседании комиссии в Минспорта России 14 октября были отобраны 24 проекта по всей стране, 5 из которых будут реализованы в Бурятии. Новые объекты планируются к открытию уже в 2023 году, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
На условиях концессионного соглашения ООО «Геоинформ» предложило республиканскому министерству спорта финансирование, проектирование, строительство, оснащение, техническое обслуживание и эксплуатацию модульных площадок. Общая стоимость проекта составит более 370 миллионов рублей. Площадка будет включать в себя зоны для баскетбола 3х3, для футбола 3х3, для панна футбола, воркаута, для хоккея 3х3 и массовых катаний, помещение свободного назначения площадью 110 кв. м для спортивных секций, например, йоги, фитнесса, единоборств или киберспортивного клуба.
Как уточняет пресс-служба ведомства, занятия на спортивной площадке будут бесплатными.
Инвестором волейбольного центра на федеральном конкурсе выступил ООО «Центр волейбола Эйс». По проекту в Улан-Удэ появится новый двухэтажный волейбольный центр по улице Ринчино, который будет состоять из функциональных зон: волейбольная – 2 поля, пляжный волейбол – 2 поля. Стоимость проекта составит 200 миллионов в рамках муниципально-частного партнёрства.
В список регионов, которым в рамках конкурса также предоставят субсидии из федерального бюджета на софинансирование создания объектов спортивной инфраструктуры массового спорта, также вошли Калужская, Ростовская области, Республики Татарстан, Удмуртия, Северная Осетия, Башкортостан, Тыва, а также Пермский край.
В Бурятии построят волейбольный центр и модульные спортплощадки
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