В соседних регионах ежесуточный прирост больных исчисляется сотнями
За сутки в Иркутской области выявлено 263 случая заражения коронавирусной инфекции. Общее число случаев заболевания на сегодня составляет 348 532. Данные опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
С начала пандемии зарегистрировано 8792 летальных случая, в том числе за прошедшие сутки скончались два пациента.
В Забайкальском крае выявлено 72 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 186 563 забайкальцев.
COVID-19 унёс жизни 2 697 жителей Забайкальского края.
В Бурятии относительно спокойная картина по заболеваемости коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки выявлено 33 больных ковидом. Общее число случаев заражений с начала пандемии составляет 151 729.
В Иркутской области и Забайкалье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Бурятии
Общество, Фото:
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