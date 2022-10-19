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В Иркутске разыграют «Кубок Героев» по панкратиону

В Иркутске разыграют «Кубок Героев» по панкратиону
Общество,  Фото:pixabay.com
В турнире также примут участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья

В Иркутске с 22 по 23 октября состоятся всероссийские соревнования по панкратиону «Кубок Героев», посвящённые памяти российских воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Турнир пройдёт во дворце спорта «Труд».

Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Новосибирской, Кемеровской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Красноярского краёв, республик Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и других регионов страны. Сильную команду на соревнования выставляет Иркутская область. В состав сборной вошли бойцы из Иркутска, Нижнеудинска, Шелехова, Черемхова, Саянска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Казачинско-Ленского района и других территорий.

Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев» проводится в следующих возрастных категориях: юноши 14-15 лет (весовые категории 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 и свыше 85 кг), девушки 14-15 лет (весовые категории 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57 и свыше 57 кг), юноши 16-17 лет (весовые категории 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 и свыше 85 кг), девушки 16-17 лет (весовые категории 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, свыше 65 кг), юниоры 18-19 лет (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92 и свыше 92 кг), юниорки 18-19 лет (весовые категории 49, 53, 58, 64, 71 и свыше 71 кг). Мужчины 20 лет и старше будут бороться в весовых категориях 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100 и свыше 100 кг, для женщин предусмотрены следующие категории: 53, 58, 64, 71 и свыше 71 кг.

- Соревнования «Кубок Героев» проводятся с целью определения сильнейших спортсменов России и формирования сборной команды для участия в международном турнире «Борцовская Лига Поддубного». Открытие турнира запланировано на 13:00 часов 23 октября, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
Иркутск панкратион спорт кубок всероссийские соревнования

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