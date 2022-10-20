Воздух погреется до +10 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +5,+10, по северу +4,-1.
На перевалах автодорог местами гололедица.
В Улан-Удэ возможны небольшие осадки. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +7,+9.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
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