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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух погреется до +10 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +5,+10, по северу +4,-1.

На перевалах автодорог местами гололедица.

В Улан-Удэ возможны небольшие осадки. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +7,+9.
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