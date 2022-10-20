В Иркутске развернётся фестиваль культуры

Одним из гостей фестиваля станет московский Театр на Бронной



С 18 по 20 ноября в Иркутске пройдёт фестиваль культуры «Энергия». На фестиваль соберутся ведущие писатели, сценаристы, актёры и творцы, создающие яркие события и явления в современной культурной среде. Действие развернётся на восьми тематических площадках, расположенных на территории «Сибэкспоцентра» и в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова.



Впервые в Иркутск с гастролями приедет московский Театр на Бронной. 18 и 19 ноября труппа покажет спектакль «Таня» (16+) в постановке художественного руководителя Константина Богомолова.



В дни фестиваля в «Сибэкспоцентре» пройдёт книжная ярмарка. Также здесь проведут открытые лекции и паблик-токи с ведущими представителями разных сфер искусства и культуры. Кроме этого, будет представлено творчество молодых сибирских и московских художников и перформеров, откроется мультимедийная выставка. В рамках «Энергии» состоится фестиваль документального кино, пройдут встречи с любимыми актёрами и режиссёрами. В детской секции проведут мастер-классы, активности и детские игры.



Возрастное ограничение 16+

