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В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Общество,  Фото:pixabay.com
Возникли проблемы с поставкой топлива

В Муйском районе Бурятии ввели режим функционирования «Повышенная готовность» в связи с критической ситуацией с поставкой твёрдого топлива. Об этом сообщает «Муя-инфо».

Режим повышенной готовности действует с 18 октября.

- Рекомендовать ООО «Икибзяк» перейти в режим экономии твёрдого топлива с понижением температуры в тепловых носителях на 5 градусов ниже установленного норматива, - говорится в документе.

Руководителям социальных объектов рекомендовано в период режима экономии топлива для недопущения роста ОРВИ и гриппа поддерживать температурный режим с помощью электрообогревателей. Подчёркивается, что такие приборы должны быть сертифицированы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в ходе подготовки к отопительному сезону возникали опасения по двум районам – Северо-Байкальскому и как раз Муйскому районам. Там была угроза по поводу запасов угля и мазута. Тогда сообщалось, что главе республики Алексею Цыденову удалось договориться с Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), и котельные были обеспечены топливом к началу сезона.

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