В Забайкалье пройдёт международный фестиваль творчества

Приём заявок на участие заканчивается 20 октября



С 29 октября по 4 ноября в Забайкальском крае пройдёт юбилейный международный фестиваль детско-юношеского творчества «Гуранёнок - 2022». К участию допускаются творческие коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет.



Конкурсанты посоревнуются в следующих номинациях:

- Вокал эстрадный (соло, ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;

- Вокал народный (соло, ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;

- Народный танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-12 лет, старшая 13-17 лет;

- Современный танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-12 лет, старшая 13-17 лет, смешанная 6-17 лет;

- Русский народный танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;

- Классический танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;

- Инструментальное исполнительство:

1. народные инструменты (соло, ансамбль), возрастная категория 8-17 лет,

2. фортепиано (соло, ансамбль), возрастная категория 8-17 лет,

3. духовые инструменты (соло, ансамбль), возрастная категория 10-17 лет;

- Оригинальный жанр (соло, ансамбль), возрастная категория 8-17 лет;

- Театральное творчество (театр кукол, драматический театр, художественное слово, театр теней, пантомима, отрывки из спектаклей, миниатюры и др.), возрастная категория 6-17 лет;

- Изобразительное творчество (декоративно-прикладное творчество, живопись, графика, дизайн, фотоискусство, национальный костюм, театр мод), возрастная категория 10-17 лет.



29 и 30 октября состоится торжественное открытие фестиваля. 31 октября, а также 1 и 2 ноября пройдут конкурсные прослушивания. Гала-концерт фестиваля запланирован на 3 ноября. Также состоятся круглый стол и мастер-классы для руководителей. Об этом сообщает театр национальных культур «Забайкальские узоры».



Возрастное ограничение 6+



