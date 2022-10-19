В Забайкалье пройдёт международный фестиваль творчества

Приём заявок на участие заканчивается 20 октября
С 29 октября по 4 ноября в Забайкальском крае пройдёт юбилейный международный фестиваль детско-юношеского творчества «Гуранёнок - 2022». К участию допускаются творческие коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет.
Конкурсанты посоревнуются в следующих номинациях:
- Вокал эстрадный (соло, ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;
- Вокал народный (соло, ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;
- Народный танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-12 лет, старшая 13-17 лет;
- Современный танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-12 лет, старшая 13-17 лет, смешанная 6-17 лет;
- Русский народный танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;
- Классический танец (ансамбль), возрастные категории: младшая 6-10 лет, средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет;
- Инструментальное исполнительство:
1. народные инструменты (соло, ансамбль), возрастная категория 8-17 лет,
2. фортепиано (соло, ансамбль), возрастная категория 8-17 лет,
3. духовые инструменты (соло, ансамбль), возрастная категория 10-17 лет;
- Оригинальный жанр (соло, ансамбль), возрастная категория 8-17 лет;
- Театральное творчество (театр кукол, драматический театр, художественное слово, театр теней, пантомима, отрывки из спектаклей, миниатюры и др.), возрастная категория 6-17 лет;
- Изобразительное творчество (декоративно-прикладное творчество, живопись, графика, дизайн, фотоискусство, национальный костюм, театр мод), возрастная категория 10-17 лет.
29 и 30 октября состоится торжественное открытие фестиваля. 31 октября, а также 1 и 2 ноября пройдут конкурсные прослушивания. Гала-концерт фестиваля запланирован на 3 ноября. Также состоятся круглый стол и мастер-классы для руководителей. Об этом сообщает театр национальных культур «Забайкальские узоры».
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье пройдёт международный фестиваль творчества
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