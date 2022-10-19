Танцоры Монголии стали вторыми на чемпионате мира

«Серебро» всемирных соревнований ушло группе «Moon dance»



15 октября в немецком городе Брауншвейг прошли одни из самых значимых танцевальных соревнований года – чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. В нём приняли участие три монгольские команды: «Moon dance», «Star Dance» и «Хатантуул».



Двадцать команд из десяти стран мира состязались в танцах в первом туре, по результатам которого монгольские команды вошли в топ-12. В финале танцоры Монголии соревновались с командами из Германии, Австрии и Украины.



По итогам танцевальная группа «Moon dance» завоевала серебряную медаль и трофей. Группа выступила с танцевальным номером «The Power of the 4 Elements» («Сила четырёх стихий»).



Хотя другая монгольская группа «Star Dance» не завоевала медаль, однако ей удалось улучшить успех прошлых лет и занять четвёртое место чемпионата мира. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



