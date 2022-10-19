Нескольких граждан Монголии в Бурятии лишили сушёного творога

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Возбуждены административные дела



В железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии во время досмотра выявили нарушение законодательства в области ветеринарии. Граждане Монголии пытались ввезти 2 кг сушёного творога и 3 кг варёной баранины.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении граждан Монголии возбуждены административные дела. Продукция изъята и подлежит уничтожению.

