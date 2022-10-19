Мэр Улан-Удэ наградил лучшие управляющие организации

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В конкурсе участвовали 83 управляющих компании



Сегодня, 19 октября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планёрном совещании вручил награды победителям конкурса «Лучшая управляющая компания в г. Улан-Удэ». Из 83 управляющих организаций лучшими признаны семь по решению конкурсной комиссии.



– От имени горожан и меня лично примите самые искренние поздравления с победой. Хотелось бы поблагодарить каждого из вас за активную, добросовестную работу на благо наших горожан, – обратился к финалистам Игорь Шутенков.



Первое место присуждено ООО «Жилищно-коммунальный сервис «Саяны». На втором – ООО «ЖЭУ-5», на третьем - ООО «Жилищный участок № 20». Четвёртое место у ООО «Жилищный участок № 1». Пятое место поделили ООО «Управляющая организация «Импост», ООО «Управляющая компания Универсал» и ООО «СНАБТЕХСЕРВИС».



Победитель конкурса – ООО «Жилищно-коммунальный сервис «Саяны» обслуживает более 80 многоквартирных домов в городе.



– Работа у нас сложная. Ежедневно наши сотрудники создают чистоту и комфорт в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Очень приятно получить награду за свою работу, особенно из рук мэра. Будем и дальше работать для наших жителей, – отметил главный инженер компании Максим Фёдоров.



Для коллектива ООО «ЖЭУ-5», который обслуживает дома в районе Элеватора, второе место стало приятной неожиданностью.



– Мы знали, что идёт рейтинг управляющих организаций, но не ожидали, что так высоко оценят нашу работу. Мы дружный и сплочённый коллектив единомышленников, при необходимости, все помогаем и плотникам, и сантехникам. Наша победа – заслуга всего коллектива, – отметила директор ООО «ЖЭУ-5» Надежда Гурулева.



Конкурс на лучшую управляющую организацию по итогам деятельности в предшествующем году проходит в Улан-Удэ ежегодно. Его проводит комитет городского хозяйства с целью информирования горожан о качестве работы их управляющих организаций и стимулирования организаций к улучшению своей деятельности.



При выборе победителя учитывались такие критерии: период осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, количество домов, соблюдение сроков рассмотрения запросов, направленных через ГИС ЖКХ, сообщений, поступивших на сервис «Активный горожанин». Кроме того, учитывалось количество обращений о ненадлежащей работе организаций в управление муниципальной жилищной инспекции, а также число составленных протоколов об административном правонарушении и т.д. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

