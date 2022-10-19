В реанимации находятся 12 больных
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 33 больных COVID-19. В последние дни показатель ежесуточного прироста держится примерно на одном уровне.
Общее число случаев заражений с начала пандемии составляет 151 729. Из них 46% (69 832) приходится на жителей Улан-Удэ.
Всего умер от коронавируса 3081 больных, в том числе один пожилой пациент скончался за прошедшие сутки.
Сегодня в больницах получают лечение 78 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В реанимации находятся 12 больных, 10 из которых пенсионеры.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 276 человек.
За сутки коронавирусом заболели более 30 жителей Бурятии
Общество, Фото:
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