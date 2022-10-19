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В Забайкалье снимают фильм о герое России Балдане Цыдыпове

В Забайкалье снимают фильм о герое России Балдане Цыдыпове
Общество,  Фото:пресс-служба РВИО
В регионе проходит историко-патриотический фестиваль «Забайкалье – родина Героев»

В Забайкальском крае началась работа над документальным фильмом «Забайкалье – родина Героев». Съёмки проводятся в рамках продолжения мероприятий регионального историко-патриотического фестиваля с одноименным названием.

18 октября состоялась запись интервью с отцом одного из действующих лиц проекта – Баиром Цыдыповым, отцом Героя Российской Федерации Балдана Цыдыпова. Он рассказал о том, как рос его сын, как была выбрана им стезя профессиональной военной службы.

Помимо съёмки фильма, в рамках проекта «Забайкалье – родина Героев» организован ряд мероприятий, которые проходят в краевой столице с сентября этого года. Это марафон «По славным страницам истории Забайкалья», краевая интеллектуальная викторина «Герои Отечества, акция «Письмо солдату», которая призвана поддержать моральный дух участников специальной военной операции. В ходе акции дети напишут письма с пожеланиями участникам специальной военной операции. Также в Забайкальском крае проходят специальные показы фильмов о Великой Отечественной войне и концерты военной песни. А 14 октября в Чите состоялось торжественное открытие выставки «Герои и подвиги». Она посвящена подвигу солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах, и участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край Герой России фестиваль документальный фильм документальное кино

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