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В Иркутске состоится открытый турнир по ММА

В Иркутске состоится открытый турнир по ММА
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В соревнованиях примут участие как взрослые спортсмены, так и дети

6 ноября в Иркутске состоится открытый городской турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Fight Day». Соревнования проведут в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена».

В турнире примут участие спортсмены 2011-2017 годов рождения (без ударной техники); юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет; юниоры 18-20 лет и мужчины старше 20 лет. Соревнования пройдут на 7 коврах и в восьмиугольнике, сообщает федерация СБЕ (ММА) Иркутской области.

В 10:00 состоится контрольное взвешивание возрастных категорий 2010 г.р. и старше. В 12:00 будет дан старт соревнований. Финальные поединки начнутся в 18:00. Награждение победителей и призёров пройдёт в 19:00.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск ММА смешанные единоборства турнир спорт

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