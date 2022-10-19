В соревнованиях примут участие как взрослые спортсмены, так и дети
6 ноября в Иркутске состоится открытый городской турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Fight Day». Соревнования проведут в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена».
В турнире примут участие спортсмены 2011-2017 годов рождения (без ударной техники); юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет; юниоры 18-20 лет и мужчины старше 20 лет. Соревнования пройдут на 7 коврах и в восьмиугольнике, сообщает федерация СБЕ (ММА) Иркутской области.
В 10:00 состоится контрольное взвешивание возрастных категорий 2010 г.р. и старше. В 12:00 будет дан старт соревнований. Финальные поединки начнутся в 18:00. Награждение победителей и призёров пройдёт в 19:00.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске состоится открытый турнир по ММА
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях примут участие как взрослые спортсмены, так и дети
На ней будут представлены личные вещи народного писателя
В Кызыле стартуют вечера сказаний
В турнире также примут участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья
Завершён начальный этап
Она расскажет об истории и природе заповедной территории
В регионе проходит историко-патриотический фестиваль «Забайкалье – родина Героев»
«Серебро» всемирных соревнований ушло группе «Moon dance»
За медали боролись ветераны органов безопасности и правопорядка
Студент БГСХА выиграл «бронзу» в Красноярске
Церемония прошла на мемориале Победы
5 спортивных объектов появится в республике благодаря победе в федеральном конкурсе
Удалось собрать более 100 тысяч рублей
На эти цели будет выделено более 67 млн рублей
В личном зачёте «серебро» выиграл Антон Шомоев