В Иркутске состоится открытый турнир по ММА

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В соревнованиях примут участие как взрослые спортсмены, так и дети



6 ноября в Иркутске состоится открытый городской турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Fight Day». Соревнования проведут в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена».



В турнире примут участие спортсмены 2011-2017 годов рождения (без ударной техники); юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет; юниоры 18-20 лет и мужчины старше 20 лет. Соревнования пройдут на 7 коврах и в восьмиугольнике, сообщает федерация СБЕ (ММА) Иркутской области.



В 10:00 состоится контрольное взвешивание возрастных категорий 2010 г.р. и старше. В 12:00 будет дан старт соревнований. Финальные поединки начнутся в 18:00. Награждение победителей и призёров пройдёт в 19:00.



Возрастное ограничение 6+

