В Улан-Удэ «тушат» пожар в ТРЦ Galaxy





Сегодня, 19 октября в 9:30 в Улан-Удэ в ТРЦ Galaxy стартовало пожарно-тактическое учение.- В ходе мероприятия пожарные Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отработают действия по ликвидации условного возгорания, организуют взаимодействие с персоналом, ознакомятся с особенностями объекта, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.В ведомстве обратились к горожанам с просьбой сохранять спокойствие.