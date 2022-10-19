В Улан-Удэ «тушат» пожар в ТРЦ Galaxy

Горожан просят сохранять спокойствие
Сегодня, 19 октября в 9:30 в Улан-Удэ в ТРЦ Galaxy стартовало пожарно-тактическое учение.
- В ходе мероприятия пожарные Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отработают действия по ликвидации условного возгорания, организуют взаимодействие с персоналом, ознакомятся с особенностями объекта, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
В ведомстве обратились к горожанам с просьбой сохранять спокойствие.
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