За медали боролись ветераны органов безопасности и правопорядка
15 октября в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по пулевой стрельбе среди ветеранов органов безопасности и правопорядка. Соревнования в стрелковом тире «Арсенал» стали четвёртым видом спартакиады среди ветеранов региональной организации. В чемпионате приняли участие 5 команд.
После проведения жеребьёвки спортсмены боролись за звание победителей в командном и личном первенстве в упражнении ВП-10. По итогам командного состязания лучший результат показала команда команды физической культуры №7. Второе место заняла КФК №3. Третье место у КФК № 5.
Самыми меткими стрелками в личном первенстве в своих возрастных группах стали Лошкарева Наталья, Эрдынеев Зорикто, Протасов Иван и Цыдыпов Цыден-Доржо. Серебряными призёрами стали Цыдендамбаева Сэсэгма, Викулов Андрей и Варфоломеев Андрей. «Бронзу» завоевали Базарова Лариса, Набиев Павел, Опрышко Владимир и Катровский Анатолий.
Победители и призёры соревнований награждены кубками, грамотами, медалями и ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
В Бурятии прошёл чемпионат по пулевой стрельбе
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