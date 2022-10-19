В Бурятии прошёл чемпионат по пулевой стрельбе

За медали боролись ветераны органов безопасности и правопорядка



15 октября в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по пулевой стрельбе среди ветеранов органов безопасности и правопорядка. Соревнования в стрелковом тире «Арсенал» стали четвёртым видом спартакиады среди ветеранов региональной организации. В чемпионате приняли участие 5 команд.



После проведения жеребьёвки спортсмены боролись за звание победителей в командном и личном первенстве в упражнении ВП-10. По итогам командного состязания лучший результат показала команда команды физической культуры №7. Второе место заняла КФК №3. Третье место у КФК № 5.



Самыми меткими стрелками в личном первенстве в своих возрастных группах стали Лошкарева Наталья, Эрдынеев Зорикто, Протасов Иван и Цыдыпов Цыден-Доржо. Серебряными призёрами стали Цыдендамбаева Сэсэгма, Викулов Андрей и Варфоломеев Андрей. «Бронзу» завоевали Базарова Лариса, Набиев Павел, Опрышко Владимир и Катровский Анатолий.



Победители и призёры соревнований награждены кубками, грамотами, медалями и ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».

