В Бурятии проведут чемпионат по мини-футболу

Участие примут любительские команды



В Бурятии объявлено о проведении соревнований по мини-футболу «Чемпионат Любительской футбольной лиги РБ. Второй дивизион». Начало турнира запланировано на 23 октября. Игры пройдут в спортзале БГСХА.



Соревнования проведут в игровом формате 5х5, 2 тайма по 20 минут. Принять участие приглашаются все желающие.



Заседание судейской коллегии состоится 21 октября в 19:00 в федерации футбола РБ на центральном стадионе. Явка представителей команд строго обязательна: будут определяться окончательный формат проведения и организационные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ЛФЛ РБ.



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