Участие примут любительские команды
В Бурятии объявлено о проведении соревнований по мини-футболу «Чемпионат Любительской футбольной лиги РБ. Второй дивизион». Начало турнира запланировано на 23 октября. Игры пройдут в спортзале БГСХА.
Соревнования проведут в игровом формате 5х5, 2 тайма по 20 минут. Принять участие приглашаются все желающие.
Заседание судейской коллегии состоится 21 октября в 19:00 в федерации футбола РБ на центральном стадионе. Явка представителей команд строго обязательна: будут определяться окончательный формат проведения и организационные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ЛФЛ РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут чемпионат по мини-футболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях примут участие как взрослые спортсмены, так и дети
На ней будут представлены личные вещи народного писателя
В Кызыле стартуют вечера сказаний
В турнире также примут участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья
Завершён начальный этап
Она расскажет об истории и природе заповедной территории
В регионе проходит историко-патриотический фестиваль «Забайкалье – родина Героев»
«Серебро» всемирных соревнований ушло группе «Moon dance»
За медали боролись ветераны органов безопасности и правопорядка
Студент БГСХА выиграл «бронзу» в Красноярске
Церемония прошла на мемориале Победы
5 спортивных объектов появится в республике благодаря победе в федеральном конкурсе
Удалось собрать более 100 тысяч рублей
На эти цели будет выделено более 67 млн рублей
В личном зачёте «серебро» выиграл Антон Шомоев