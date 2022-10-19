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В Бурятии проведут чемпионат по мини-футболу

В Бурятии проведут чемпионат по мини-футболу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут любительские команды

В Бурятии объявлено о проведении соревнований по мини-футболу «Чемпионат Любительской футбольной лиги РБ. Второй дивизион». Начало турнира запланировано на 23 октября. Игры пройдут в спортзале БГСХА.

Соревнования проведут в игровом формате 5х5, 2 тайма по 20 минут. Принять участие приглашаются все желающие.

Заседание судейской коллегии состоится 21 октября в 19:00 в федерации футбола РБ на центральном стадионе. Явка представителей команд строго обязательна: будут определяться окончательный формат проведения и организационные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ЛФЛ РБ.

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Бурятия чемпионат Улан-Удэ мини-футбол спорт

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