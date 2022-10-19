Студент БГСХА выиграл «бронзу» в Красноярске
В Красноярске с 11 по 15 октября прошёл всероссийский турнир по боксу памяти первого ректора политехнического института СФУ Василия Борисова. В соревнованиях принял участие 81 спортсмен. Они оспаривали пьедестал в 13 весовых категориях.
Команду Бурятской сельхозакадемии представляли 3 боксёра: Ханченко Алексей, инженерный факультет; Гындунов Александр, агрономический факультет; Аригунов Тимур, инженерный факультет.
По итогам турнира Алексей Ханченко завоевал бронзовую медаль в весовой категории 51 кг. Тренер спортсмена – заслуженный тренер по боксу РБ, доцент кафедры физического воспитания БГСХА В.Б. Цыремпилов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Боксёр из Бурятии стал призёром всероссийского турнира
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