Боксёр из Бурятии стал призёром всероссийского турнира

Студент БГСХА выиграл «бронзу» в Красноярске



В Красноярске с 11 по 15 октября прошёл всероссийский турнир по боксу памяти первого ректора политехнического института СФУ Василия Борисова. В соревнованиях принял участие 81 спортсмен. Они оспаривали пьедестал в 13 весовых категориях.



Команду Бурятской сельхозакадемии представляли 3 боксёра: Ханченко Алексей, инженерный факультет; Гындунов Александр, агрономический факультет; Аригунов Тимур, инженерный факультет.



По итогам турнира Алексей Ханченко завоевал бронзовую медаль в весовой категории 51 кг. Тренер спортсмена – заслуженный тренер по боксу РБ, доцент кафедры физического воспитания БГСХА В.Б. Цыремпилов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

