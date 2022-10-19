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В 2023 году в Улан-Удэ отремонтируют 44 двора

В 2023 году в Улан-Удэ отремонтируют 44 двора
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
На эти цели будет выделено более 67 млн рублей

В Улан-Удэ в 2023 году планируют отремонтировать 44 двора. В Советском районе обновят 9 дворов, в Железнодорожном –18, в Октябрьском – 17. Дизайн-проекты будущего благоустройства, разработанные районными администрациями, сейчас согласовываются с жителями, сообщает комитет городского хозяйства.

Размер финансирования, которое предусмотрено на ремонт дворов в следующем сезоне, составляет более 67 млн рублей. Отметим, что при планировании работ по ремонту дворов будет использоваться комплексный подход. В более 20 дворах до начала большого ремонта будут переложены инженерные сети, чтобы в дальнейшем не нарушать благоустройство.

– Во дворах будут менять и теплотрассы, и сети водоснабжения, водоотведения. Поэтому все эти работы объединяем в один процесс, чтобы подрядчики своевременно приступили к работам. До конца текущего года планируем провести все торги, – рассказал заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

По информации управление по информационной политике Улан-Удэ, в следующем году будут благоустроены дворы по адресам:

Советский район:
1. Ул. Банзарова, 8;
2. Пр. Победы, 15;
3. Ул. Смолина, 46;
4. Ул. Кабанская, 2, 2а, 4, 6;
5. Ул. Ранжурова, 3;
6. Ул. Кирова, 10;
7. Ул. Силикатная, 5;
8. Ул. Автотранспортная, 8 б;
9. Ул. Смолина, 9.

Октябрьский район:
1. Ул. Конечная, 1а, 1б;
2. Ул. Жердева, 44, 46, 48;
3. Пр. Строителей, 10;
4. Ул. Жердева, 66, 68;
5. Пр. Строителей, 22, 24, 26;
6. Ул. Мокрова, 40, 42, 44;
7. Ул. Жердева, 90а;
8. Ул. Краснофлотская, 2а, 2б;
9. Ул. Геологическая, 28, 28а;
10. Ул. Тобольская, 47;
11. Ул. Цыбикова, 1а, БКМ, 1, 3;
12. Ул. Ключевская, 35, 37;
13. Ул. Ринчино, 3, 4, 5, 8;
14. Ул. Ключевская, 43, 55;
15. Ул. Жердева, 120;
16. Ул. Солнечная, 19;
17. Ул. Павлова, 3, 5, 7.

Железнодорожный район:
1. Ул. Жуковского, 23;
2. Ул.Пушкина,18;
3. Ул. Шульца, 2;
4. Ул. Клыпина, 18;
5. Пр.50-летия Октября, 11;
6. Пр.50-летия Октября, 20;
7. Пр.50-летия Октября, 22;
8. Пр.50-летия Октября, 25а;
9. Пр.50-летия Октября, 42;
10. Ул. Октябрьская, 25;
11. Ул. Октябрьская, 36;
12. Ул. Краснодонская, 19;
13. Ул. Краснодонская, 21;
14. Ул. Краснодонская, 23;
15. Ул. Чайковского, 3а;
16. Ул. Чайковского, 9;
17. Ул. Антонова,4;
18. Ул. Туполева,5.
Улан-Удэ ремонт благоустройство дворовые территории

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