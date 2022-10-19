В 2023 году в Улан-Удэ отремонтируют 44 двора

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

На эти цели будет выделено более 67 млн рублей



В Улан-Удэ в 2023 году планируют отремонтировать 44 двора. В Советском районе обновят 9 дворов, в Железнодорожном –18, в Октябрьском – 17. Дизайн-проекты будущего благоустройства, разработанные районными администрациями, сейчас согласовываются с жителями, сообщает комитет городского хозяйства.



Размер финансирования, которое предусмотрено на ремонт дворов в следующем сезоне, составляет более 67 млн рублей. Отметим, что при планировании работ по ремонту дворов будет использоваться комплексный подход. В более 20 дворах до начала большого ремонта будут переложены инженерные сети, чтобы в дальнейшем не нарушать благоустройство.



– Во дворах будут менять и теплотрассы, и сети водоснабжения, водоотведения. Поэтому все эти работы объединяем в один процесс, чтобы подрядчики своевременно приступили к работам. До конца текущего года планируем провести все торги, – рассказал заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



По информации управление по информационной политике Улан-Удэ, в следующем году будут благоустроены дворы по адресам:



Советский район:

1. Ул. Банзарова, 8;

2. Пр. Победы, 15;

3. Ул. Смолина, 46;

4. Ул. Кабанская, 2, 2а, 4, 6;

5. Ул. Ранжурова, 3;

6. Ул. Кирова, 10;

7. Ул. Силикатная, 5;

8. Ул. Автотранспортная, 8 б;

9. Ул. Смолина, 9.



Октябрьский район:

1. Ул. Конечная, 1а, 1б;

2. Ул. Жердева, 44, 46, 48;

3. Пр. Строителей, 10;

4. Ул. Жердева, 66, 68;

5. Пр. Строителей, 22, 24, 26;

6. Ул. Мокрова, 40, 42, 44;

7. Ул. Жердева, 90а;

8. Ул. Краснофлотская, 2а, 2б;

9. Ул. Геологическая, 28, 28а;

10. Ул. Тобольская, 47;

11. Ул. Цыбикова, 1а, БКМ, 1, 3;

12. Ул. Ключевская, 35, 37;

13. Ул. Ринчино, 3, 4, 5, 8;

14. Ул. Ключевская, 43, 55;

15. Ул. Жердева, 120;

16. Ул. Солнечная, 19;

17. Ул. Павлова, 3, 5, 7.



Железнодорожный район:

1. Ул. Жуковского, 23;

2. Ул.Пушкина,18;

3. Ул. Шульца, 2;

4. Ул. Клыпина, 18;

5. Пр.50-летия Октября, 11;

6. Пр.50-летия Октября, 20;

7. Пр.50-летия Октября, 22;

8. Пр.50-летия Октября, 25а;

9. Пр.50-летия Октября, 42;

10. Ул. Октябрьская, 25;

11. Ул. Октябрьская, 36;

12. Ул. Краснодонская, 19;

13. Ул. Краснодонская, 21;

14. Ул. Краснодонская, 23;

15. Ул. Чайковского, 3а;

16. Ул. Чайковского, 9;

17. Ул. Антонова,4;

18. Ул. Туполева,5.

