В Монголии стартовали первые за 44 года гастроли Бурдрама

На первом спектакле зрители бурно аплодировали
В столице Монголии открылись четырёхдневные гастроли Бурятского драматического театра. Событие можно счесть историческим, ведь последний раз большие гастроли в Монголии Бурдрамы прошли ещё 44 года назад, в 1978 году. Как сообщал «Байкал-Daily», в зарубежной поездке задействованы 62 работника театра и пять тонн реквизита.
Утром 17 октября во Дворце детства Монголии для юного улан-баторского зрителя была представлена комедия «Барлаг» (16+) по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Открывали гастроли официальные лица: министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, руководитель Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова и атташе по культуре посольства России в Монголии Наталья Латышева, сообщили в пресс-службе Бурдрама.
По просьбе дирекции Монгольско-русской гимназии №3 и других организаторов гастролей Буряад театр подготовил русскоязычную версию спектакля, которую труппа отрепетировала буквально накануне гастролей.
Единственный показ русскоязычной версии постановки собрал полный зал гимназистов-старшеклассников, чей активный темперамент отметили бурятские артисты. В своих отзывах дети рассказали, что больше всех им понравился образ переодетой в мужчину Беатриче в исполнении Арюны Цыденовой.
- Роль оказалась самой сложной в моей жизни, - делится, в свою очередь, артистка. - Надо было за короткий срок выучить русский текст, плюс сказалась дальняя дорога. И только на сцене я поняла, что захворала, когда неожиданно засопела.
Высокий профессионализм позволил артистке справиться с трудностями, да так, что публика осталась в полном восторге. Зрители бурно аплодировали шуточным репликам на монгольскую тематику и пассажам артистов. Спектакль стал не только культурным событием в жизни юных зрителей, но и хорошим языковым тренингом для обучающихся русскому языку зрителям.
- На все последующие спектакли Бурдрама «Алдар. 9 секунд» (12+) и «История одного блогера» (6+) из детской программы во Дворце детства Монголии билеты уже распроданы! Просьба никого не приглашать больше! - пишет в рабочем чате в Viber директор театра Цыпилма Очирова.
Вечером Бурдрам представил на сцене Центрального дома культуры Монголии спектакль «Улейские девушки» (12+).
В Монголии стартовали первые за 44 года гастроли Бурдрама
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