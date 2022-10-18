Спортсмены выиграли награды в нескольких категориях
Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение» представил Бурятию на российских соревнованиях по танцевальному спорту «Большой кубок Прометея» и «Москап Гран При-2022». Танцоры республики были удостоены наград в различных категориях.
Пара Тамир Гырылов и Галина Дышинова стали обладателями бронзовых медалей в европейской программе в категории «Взрослые + Молодёжь» и «Молодёжь до С класса». Также спортсмены отличились в категории «Взрослые + Молодёжь до С класса» в европейской и латиноамериканской программах и стали серебряными призёрами.
В категории «Юниоры2+1 до Д класса» в европейской программе Ардан Т. и Арина Е. стали первыми, а также вторыми в «Юниоры2 до Д класса». Юные звёздочки клуба Зоя А. и Тимур А. стали бронзовыми призёрами турнира в европейской программе среди детей 10-11 лет Е класса. Бронзовыми призёрами обоих турниров стали Сергей Ж. и Ирина Д. в категориях «Юниоры2» и «Юниоры2+1 до В класса» в европейской программе.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, спортсмены продолжают покорять танцпол и сердца жюри на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту «ROC» и танцевальном марафоне «Russian Open Dancesport Championships».
Танцоры Бурятии успешно выступили на российских соревнованиях
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