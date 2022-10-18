О показателях сообщили в Роспотребнадзоре
С 10 по 16 октября в Бурятии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохранялась на уровне предыдущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - отметили в ведомстве.
В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 333 тысячи человек, что составляет 34% от численности населения республики.
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии «замерла»
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