Заболеваемость ОРВИ в Бурятии «замерла»

О показателях сообщили в Роспотребнадзоре



С 10 по 16 октября в Бурятии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохранялась на уровне предыдущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - отметили в ведомстве.



В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 333 тысячи человек, что составляет 34% от численности населения республики.



