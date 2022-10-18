Сотрудник ГУФСИН из Иркутской области стал донором костного мозга для больного ребёнка





По информации ГУФСИН по Иркутской области



Младший инспектор по конвоированию управления по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области Арсений Полуянов стал донором костного мозга для страдающего раком крови ребёнка из Санкт-Петербурга. Найти подходящие стволовые клетки для маленького пациента стало возможным благодаря регистру доноров костного мозга.В 2019 году Арсений Полуянов принял решение стать донором крови, тогда же ему предложили сдать кровь на типирование для базы доноров стволовых клеток. Арсений без сомнения согласился. Сделав более 10 различных анализов, он вступил в регистр доноров костного мозга.Спустя три года трансплантация костного мозга понадобилась девятилетнему ребёнку из Санкт-Петербурга, у которого диагностировали рак крови. Изучив ДНК пациента, врачи нашли его «генетического близнеца», которым оказался Арсений Полуянов. На организацию поездки ушло около четырёх месяцев, и в августе этого года Арсений вылетел в Киров для забора стволовых клеток из костного мозга в Научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови.— Операция прошла успешно и безболезненно. На следующий день я уже вылетел в Иркутск. Страшно тоже не было. В случае необходимости готов снова помочь этому ребёнку или другим людям, — говорит Арсений Полуянов.Врачебная тайна не позволяет узнать состояние здоровья ребенка, но Арсений надеется, что врачи в Санкт-Петербурге провели успешную трансплантацию своему маленькому пациенту.Ежегодно около пяти тысяч жителей России нуждаются в трансплантации костного мозга. Если невозможна пересадка от родственника (костный мозг брата или сестры подходит только в одном случае из четырёх), необходимо отыскать человека с таким же или очень похожим набором генов по определённому признаку. Вероятность найти такого «близнеца» оценивается примерно один к десяти тысячам случаев. Благодаря регистрам — базам данных о людях, которые решили поделиться своими стволовыми клетками и спасти чью-то жизнь, — шансы найти подходящего донора существенно увеличиваются.