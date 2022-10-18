18 октября

17 октября

Популярное

Сотрудник ГУФСИН из Иркутской области стал донором костного мозга для больного ребёнка

Сотрудник ГУФСИН из Иркутской области стал донором костного мозга для больного ребёнка
Общество,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Арсений Полуянов вступил в регистр доноров костного мозга в 2019 году

Младший инспектор по конвоированию управления по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области Арсений Полуянов стал донором костного мозга для страдающего раком крови ребёнка из Санкт-Петербурга. Найти подходящие стволовые клетки для маленького пациента стало возможным благодаря регистру доноров костного мозга.

В 2019 году Арсений Полуянов принял решение стать донором крови, тогда же ему предложили сдать кровь на типирование для базы доноров стволовых клеток. Арсений без сомнения согласился. Сделав более 10 различных анализов, он вступил в регистр доноров костного мозга.

Спустя три года трансплантация костного мозга понадобилась девятилетнему ребёнку из Санкт-Петербурга, у которого диагностировали рак крови. Изучив ДНК пациента, врачи нашли его «генетического близнеца», которым оказался Арсений Полуянов. На организацию поездки ушло около четырёх месяцев, и в августе этого года Арсений вылетел в Киров для забора стволовых клеток из костного мозга в Научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови.

— Операция прошла успешно и безболезненно. На следующий день я уже вылетел в Иркутск. Страшно тоже не было. В случае необходимости готов снова помочь этому ребёнку или другим людям, — говорит Арсений Полуянов.

Врачебная тайна не позволяет узнать состояние здоровья ребенка, но Арсений надеется, что врачи в Санкт-Петербурге провели успешную трансплантацию своему маленькому пациенту.

Ежегодно около пяти тысяч жителей России нуждаются в трансплантации костного мозга. Если невозможна пересадка от родственника (костный мозг брата или сестры подходит только в одном случае из четырёх), необходимо отыскать человека с таким же или очень похожим набором генов по определённому признаку. Вероятность найти такого «близнеца» оценивается примерно один к десяти тысячам случаев. Благодаря регистрам — базам данных о людях, которые решили поделиться своими стволовыми клетками и спасти чью-то жизнь, — шансы найти подходящего донора существенно увеличиваются.


По информации ГУФСИН по Иркутской области 
УФСИН донорство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудник ГУФСИН из Иркутской области стал донором костного мозга для больного ребёнка
Сотрудник ГУФСИН из Иркутской области стал донором костного мозга для больного ребёнка
Общество, 18.10.2022
Арсений Полуянов вступил в регистр доноров костного мозга в 2019 году
В центре Улан-Удэ эвакуируют припаркованные автомобили
В центре Улан-Удэ эвакуируют припаркованные автомобили
Общество, 18.10.2022
В столице Бурятии взялись за обещанную ликвидацию хаотичных стоянок
В Бурятии у изюбрей наступил сезон любви
В Бурятии у изюбрей наступил сезон любви
Общество, 18.10.2022
Есть поверье, что тот, кто услышит рёв изюбря, прибавляет себе год жизни
Сотрудники Иркутского зоосада выхаживают найденную в парке черепаху
Сотрудники Иркутского зоосада выхаживают найденную в парке черепаху
Общество, 18.10.2022
Вероятно, прежние хозяева черепаху выбросили
Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства
Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства
Общество, 18.10.2022
Звание народного участкового получил полицейский из Еравнинского района
Бурятия откажется от республиканского Дня отца
Бурятия откажется от республиканского Дня отца
Общество, 18.10.2022
Теперь регион будет отмечать праздник вместе со всей Россией
Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов
Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов
Общество, 18.10.2022
На фрукты не было необходимых документов  
Избитый взрослым мужчиной мальчик из Улан-Удэ нуждается в срочной операции
Избитый взрослым мужчиной мальчик из Улан-Удэ нуждается в срочной операции
Общество, 18.10.2022
В Бурятии объявлен сбор денег на операцию пострадавшему мальчику
На севере Бурятии обязали установить светофоры со звуковым сопровождением
На севере Бурятии обязали установить светофоры со звуковым сопровождением
Общество, 18.10.2022
Прокуратура обязала администрацию города модернизировать светофоры
В Бурятии лесникам посчастливилось снять на видео горностая
В Бурятии лесникам посчастливилось снять на видео горностая
Общество, 18.10.2022
Горностая редко удаётся встретить, а этот зверёк буквально позировал на камеру
В Улан-Удэ проведут юношеский турнир по баскетболу
В Улан-Удэ проведут юношеский турнир по баскетболу
Общество, 18.10.2022
Соревнования пройдут в формате 3х3

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^