Они появились в сети в преддверии кубка России по тайскому боксу
Президент федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров создал авторский стикерпак с изображением тайбоксеров.
- Я занимаюсь тайским боксом уже около 30 лет как профессиональный спортсмен, как тренер по тайскому боксу и руководитель федерации тайского бокса – муайтай Республики Бурятия. Можно сказать, что тайский бокс – это большая часть моей жизни. Также увлекаюсь рисованием, дизайном. Поэтому несколько лет назад решил нарисовать стикеры с тайбоксёром для наших любителей муайтай, а также для общей популяризации и узнаваемости этого вида спорта в целом, - рассказал Жаргал Очиров.
Стикеры доступны в «Телеграм» и в «Viber», сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Напомним, с 25 по 31 октября в Чите состоится кубок России и турнир «Кубок Удоканской меди» по тайскому боксу (6+). В нём примут участие около 250 спортсменов из разных регионов России. В частности, в краевую столицу приедет мастер спорта международного класса, чемпион мира и СНГ Гусейн Алиев. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мегаполис спорт».
В Бурятии создали стикеры с тайбоксёрами
Общество, Фото:
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