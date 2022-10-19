Борцы Бурятии стали победителями всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивной борьбы РБ

Спортсмены завоевали «золото» в двух весовых категориях



В минувшие выходные, с 15 по 16 октября, в Хабаровске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин «Ерофей Хабаров». Показать себя и побороться за первое место и медали приехали спортсмены из разных регионов страны, в том числе и 18 борцов из Бурятии, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.



Золотые медали турнира завоевали два спортсмена республики. В весовой категории до 70 кг первое место занял Дмитрий Куприянов. Также победителем соревнований в весовой категории до 74 кг стал Цырен Дугаржапов.



Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы Республики Бурятия является ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).

