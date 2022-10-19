Спортсмены завоевали «золото» в двух весовых категориях
В минувшие выходные, с 15 по 16 октября, в Хабаровске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин «Ерофей Хабаров». Показать себя и побороться за первое место и медали приехали спортсмены из разных регионов страны, в том числе и 18 борцов из Бурятии, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.
Золотые медали турнира завоевали два спортсмена республики. В весовой категории до 70 кг первое место занял Дмитрий Куприянов. Также победителем соревнований в весовой категории до 74 кг стал Цырен Дугаржапов.
Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы Республики Бурятия является ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
Борцы Бурятии стали победителями всероссийских соревнований
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