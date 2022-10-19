В Бурятии местами мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На дорогах гололедица



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, по северной половине до умеренных. Ветер западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -9,-14, по Прибайкалью до +2, днём +6,+11, местами 0,+5.



На автодорогах местами гололедица.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +7,+9.

