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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На дорогах гололедица

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, по северной половине до умеренных. Ветер западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -9,-14, по Прибайкалью до +2, днём +6,+11, местами 0,+5.

На автодорогах местами гололедица.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +7,+9.
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