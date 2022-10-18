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В центре Улан-Удэ эвакуируют припаркованные автомобили

В центре Улан-Удэ эвакуируют припаркованные автомобили
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии взялись за обещанную ликвидацию хаотичных стоянок

Сегодня на улице Коммунистическая в Улан-Удэ прошёл рейд по проверке соблюдения правил парковки. Нарушения фиксировали сотрудники ГИБДД. В итоге один автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

- Сейчас у нас происходит эвакуация транспортного средства, водитель которого в нарушение правил дорожного движения припарковал своё транспортное средство в неположенном месте. За 40 минут, которые мы здесь находимся, к административной ответственности за неправильную парковку было привлечено пять водителей. Собственник шестого транспортного средства не выходит на связь, не поднимает трубку. Поэтому автомобиль будет помещён на специальную штрафплощадку, - сказал старший инспектор по пропаганде УГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.



Сейчас в городе работает мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он выявляет нерадивых автомобилистов по 12-ти маршрутам – в центре города, на «Саянах» и в микрорайоне Аэропорт, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ было принято решение организовать работу по ликвидации хаотичных стоянок точечно, по каждой улице отдельно.

- Нужно отрабатывать по одной улице. Ведь «Паркон» нужен в первую очередь для того, чтобы навести порядок на дорогах, а не для того, чтобы составлять протоколы на людей. Сейчас же автомобили как стояли, так и стоят, - возмущался тогда мэр Игорь Шутенков.

В мэрии известили, что рейды по проверке соблюдения правил парковки на городских дорогах продолжатся.
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