В центре Улан-Удэ эвакуируют припаркованные автомобили









Сейчас в городе работает мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он выявляет нерадивых автомобилистов по 12-ти маршрутам – в центре города, на «Саянах» и в микрорайоне Аэропорт, сообщили в пресс-службе мэрии.



Ранее на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ



- Нужно отрабатывать по одной улице. Ведь «Паркон» нужен в первую очередь для того, чтобы навести порядок на дорогах, а не для того, чтобы составлять протоколы на людей. Сейчас же автомобили как стояли, так и стоят, - возмущался тогда мэр Игорь Шутенков.



В мэрии известили, что рейды по проверке соблюдения правил парковки на городских дорогах продолжатся.

Сейчас в городе работает мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он выявляет нерадивых автомобилистов по 12-ти маршрутам – в центре города, на «Саянах» и в микрорайоне Аэропорт, сообщили в пресс-службе мэрии.Ранее на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ было принято решение организовать работу по ликвидации хаотичных стоянок точечно , по каждой улице отдельно.- Нужно отрабатывать по одной улице. Ведь «Паркон» нужен в первую очередь для того, чтобы навести порядок на дорогах, а не для того, чтобы составлять протоколы на людей. Сейчас же автомобили как стояли, так и стоят, - возмущался тогда мэр Игорь Шутенков.В мэрии известили, что рейды по проверке соблюдения правил парковки на городских дорогах продолжатся.

Сегодня на улице Коммунистическая в Улан-Удэ прошёл рейд по проверке соблюдения правил парковки. Нарушения фиксировали сотрудники ГИБДД. В итоге один автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.- Сейчас у нас происходит эвакуация транспортного средства, водитель которого в нарушение правил дорожного движения припарковал своё транспортное средство в неположенном месте. За 40 минут, которые мы здесь находимся, к административной ответственности за неправильную парковку было привлечено пять водителей. Собственник шестого транспортного средства не выходит на связь, не поднимает трубку. Поэтому автомобиль будет помещён на специальную штрафплощадку, - сказал старший инспектор по пропаганде УГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.