В Бурятии прошли межрегиональные учения по поиску людей

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

Мероприятия проводились в Кабанском районе



В минувшие выходные в посёлке Новый Энхэлук Кабанского района Бурятии прошли IV Прибайкальские межрегиональные учения «ЛизаАлерт». Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Ресурсный центр добровольческого поисково-спасательного движения - Живём, спасая». Собралось более 50 человек из Бурятии, Иркутской и Архангельской областей, включая сотрудников ГУ МЧС, МВД и следственного комитета РФ по РБ.



За два дня интенсивной теории и практики участники получили навыки пользования компасом, навигатором и рацией, познакомились с основами лесного поиска, отрабатывали методики прочёса и работы на отклик, учились оказывать первую помощь и проводить эвакуацию пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



- Актуальность учений не снижается—количество заявок в отряд каждый год только растёт. За девять месяцев 2022 года в отряд «ЛизаАлерт» Республики Бурятия поступило 685 заявок на поиск пропавших людей по всей республике: 559 человек найдены живыми, 25 погибшими, 16 не найдены до сих пор и поиски их продолжаются. За этот поисковый сезон более 160 заявок – это поиск пропавших людей в природной среде, из них по 6 заявкам поиски продолжаются. Чтобы добровольцы поисково-спасательного отряда могли становиться оперативнее и работать ещё эффективнее, проводятся подобные мероприятия, - рассказала Вероника Ерофеева, куратор отряда «ЛизаАлерт» по Бурятии.

