Школьники Бурятии проверят свои знания госсимволики

В республике проходит конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов
В Бурятии начат приём работ на республиканский этап всероссийского конкурса на знание государственных символов и атрибутов.
Принять участие можно в следующих номинациях:
- «Литературное творчество» - проза, поэзия;
- «Исследовательские работы»;
- «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Проекты региональной и муниципальной символики».
Конкурс проводится по трём возрастным группам:
- младший возраст– 1-4 классы (только в номинации «Декоративно-прикладное искусство»);
- средний возраст – 5-8 классы;
- старший возраст – 9-11 классы.
Участие индивидуальное. Свои работы участники конкурса должны представить на оценку членами жюри до 21 октября. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса. К работе необходимо приложить заявку и подробное описание технологии изготовления. Работы в номинациях «Литературное творчество», «Исследовательские работы» и «Проекты символики» вместе с заявкой присылаются в оргкомитет конкурса на почту [email protected] Работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» предоставляются в натуральном виде в ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Победители регионального этапа награждаются дипломами и ценными призами, их работы отправляются на федеральный тур конкурса в Москву. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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