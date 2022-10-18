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Школьники Бурятии проверят свои знания госсимволики
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проходит конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов

В Бурятии начат приём работ на республиканский этап всероссийского конкурса на знание государственных символов и атрибутов.

Принять участие можно в следующих номинациях:
- «Литературное творчество» - проза, поэзия;
- «Исследовательские работы»;
- «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Проекты региональной и муниципальной символики».

Конкурс проводится по трём возрастным группам:
- младший возраст– 1-4 классы (только в номинации «Декоративно-прикладное искусство»);
- средний возраст – 5-8 классы;
- старший возраст – 9-11 классы.

Участие индивидуальное. Свои работы участники конкурса должны представить на оценку членами жюри до 21 октября. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса. К работе необходимо приложить заявку и подробное описание технологии изготовления. Работы в номинациях «Литературное творчество», «Исследовательские работы» и «Проекты символики» вместе с заявкой присылаются в оргкомитет конкурса на почту [email protected] Работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» предоставляются в натуральном виде в ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Победители регионального этапа награждаются дипломами и ценными призами, их работы отправляются на федеральный тур конкурса в Москву. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение 6+

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