В Бурятии 90 семей бамовцев отметят новоселье

Жители аварийных домов получили социальные выплаты на приобретение нового жилья
В этом году 90 семей Бурятии, проживающих в зоне Байкало-Амурский магистрали, получили сертификаты на приобретение квартир. На эти средства новое жильё смогут купить жители города Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов.
Граждан расселили из более 5 тысяч аварийных квадратных метров. Денежные средства на эти цели были выделены на условиях софинансирования. Федеральный бюджет выделил более 317 млн рублей. Ещё свыше 20 миллионов добавила из своего бюджета республика.
- Очередь, которая была сформирована на этот год, полностью расселена. То есть в Муйском районе 36 семей, в Северо-Байкальском районе также 36 семей и в городе Северобайкальск 18 семей получили субсидии на переселение из аварийных домов, - пояснил первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, с 2011 года в северных районах Бурятии ведётся работа по переселению граждан из аварийного жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали. За этот период новое жилье по этой программе получили почти 2,5 тысячи семей.
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