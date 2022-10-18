Сборная республики успешно выступила на региональных и всероссийских соревнованиях
На открытом чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу «ACBJJ Russian Open Championship Gi & No- Gi» две серебряные медали завоевал Егор Ертуханов из Бурятии. Этих наград в разделах: «Gi» (кимоно) и «No-Gi» (шорты, рашгард) он удостоен среди спортсменов с пурпурным (фиолетовым) поясом в весовой категории до 70 кг.
Кроме этого, сборная Бурятии по джиу-джитсу под руководством Дмитрия Шиханова смогла завоевать медали чемпионата и первенства Иркутска. Дмитрий Шиханов уже в который раз на собственном примере показывает достойный пример своим подопечным. В этот раз он завоевал серебряную медаль чемпионата. Ещё одна бронзовая награда чемпионата у представителя республики Тимура Нуриева.
- В Иркутске очень развито джиу-джитсу. Более 20 спортивных клубов работают в этом направлении. Ребят все техничные, нам есть чему поучиться и позаимствовать, - рассказал Дмитрий Шиханов.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, юные Бурятии также удостоились наград. Елизавета Х. завоевала золотую медаль первенства (12+). Серебряным и бронзовым призёрами стали Илья К. и Аян Б. Обладателями серебряных медалей стали самые юные члены команды Тагар С. и Андрей М.
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России по джиу-джитсу
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