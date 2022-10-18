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В Улан-Удэ волонтёры помогают пожилым матерям мобилизованных

В Улан-Удэ волонтёры помогают пожилым матерям мобилизованных
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Молодые люди помогают с колкой дров

В Улан-Удэ волонтёры помогают пожилым матерям мобилизованных с колкой и уборкой дров.

Помощь оказывают в рамках акции «Помоги тому, кто рядом», посвящённой оказанию бытовой помощи ветеранам и одиноко проживающим гражданам, сообщили в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике.

На сегодня волонтёры из Бурятского колледжа технологий и лесопользования и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта уже выполнили четыре заявки. Они помогли расколоть и сложить дрова.

- Благодарим наших ребят из волонтёрских организаций города за их неравнодушное отношение к старшему поколению, за поддержу матерей и жён мобилизованных, - отметил начальник управления по делам молодёжи Вадим Филиппов.

С 11 октября в Улан-Удэ началась доставка дров и угля семьям военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. На сегодня в администрацию города от семей мобилизованных поступило более 100 заявок. На одну семью положено 10 кубов дров или 3,8 тонны угля.

Для подачи заявки на твёрдое топливо семьям мобилизованных необходимо обратиться в комитет по социальной и молодёжной политике по тел.: 21-62-24. После обращения на указанный адрес приедет комиссия для составления акта, подтверждающего потребность и соответствие установленным критериям предоставления помощи.

Заявки на оказание бытовой помощи принимаются через районные советы ветеранов по телефонам: Советский район – 21-21-87; Октябрьский район – 43-72-28; Железнодорожный район – 44-56-43.

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