Вадим Сутурин погиб в мае
Погибший в ходе спецоперации на Украине уроженец Селенгинского района Бурятии Вадим Сутурин награждён орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает «Селенга-инфо».
Глава Селенгинского района Станислав Гармаев и военный комиссар по району Батор Лхасаранов вручили награду вдове бойца.
Как сообщал «Байкал-Daily», 45-летний уроженец Бурятии Вадим Сутурин отправился на спецоперацию добровольцем. В мае погиб при миномётном обстреле.
Вадим Александрович был уроженцем Гусиноозёрска, родился в июле 1976 года. В 1993 году окончил среднюю школу № 4.
В 1994-1996 годах проходил срочную службу в пограничных войсках, на границе с Монголией. После армии пробовал себя в разных профессиях и сферах. В 2000 году участвовал в чеченской кампании.
С 2018 по 2022 работал водителем скорой медицинской помощи.
В марте добровольцем отправился на Украину, погиб в ходе спецоперации в мае.
У него осталось трое детей.
Погибшего на Украине добровольца из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
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