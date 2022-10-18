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Погибшего на Украине добровольца из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества

Погибшего на Украине добровольца из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Общество, 
Вадим Сутурин погиб в мае

Погибший в ходе спецоперации на Украине уроженец Селенгинского района Бурятии Вадим Сутурин награждён орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает «Селенга-инфо».

Глава Селенгинского района Станислав Гармаев и военный комиссар по району Батор Лхасаранов вручили награду вдове бойца.

Как сообщал «Байкал-Daily», 45-летний уроженец Бурятии Вадим Сутурин отправился на спецоперацию добровольцем. В мае погиб при миномётном обстреле.

Вадим Александрович был уроженцем Гусиноозёрска, родился в июле 1976 года. В 1993 году окончил среднюю школу № 4.

В 1994-1996 годах проходил срочную службу в пограничных войсках, на границе с Монголией. После армии пробовал себя в разных профессиях и сферах. В 2000 году участвовал в чеченской кампании.

С 2018 по 2022 работал водителем скорой медицинской помощи.

В марте добровольцем отправился на Украину, погиб в ходе спецоперации в мае.

У него осталось трое детей.


смерть орден Мужества

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