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Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов

Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
На фрукты не было необходимых документов

На границе в Бурятии в автомобильном пункте пропуске «Кяхта» остановили граждан Монголии, пытавшихся уехать домой с партией фруктов.

Граждане Монголии пытались провезти 99 кг свежих яблок, 45 кг винограда, 33 кг сливы, 50 кг чернослива, 20 кг изюма без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением закона о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.

- По данному факту составлено два административных протокола. Фрукты возвращены в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор

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