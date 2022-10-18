На фрукты не было необходимых документов
На границе в Бурятии в автомобильном пункте пропуске «Кяхта» остановили граждан Монголии, пытавшихся уехать домой с партией фруктов.
Граждане Монголии пытались провезти 99 кг свежих яблок, 45 кг винограда, 33 кг сливы, 50 кг чернослива, 20 кг изюма без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением закона о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.
- По данному факту составлено два административных протокола. Фрукты возвращены в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов
Общество, Фото:
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