Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

На фрукты не было необходимых документов



На границе в Бурятии в автомобильном пункте пропуске «Кяхта» остановили граждан Монголии, пытавшихся уехать домой с партией фруктов.



Граждане Монголии пытались провезти 99 кг свежих яблок, 45 кг винограда, 33 кг сливы, 50 кг чернослива, 20 кг изюма без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением закона о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.



- По данному факту составлено два административных протокола. Фрукты возвращены в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

