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На севере Бурятии обязали установить светофоры со звуковым сопровождением

На севере Бурятии обязали установить светофоры со звуковым сопровождением
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура обязала администрацию города модернизировать светофоры

В Северобайкальске на перекрёстках стало безопаснее переходить дорогу. У пяти светофоров на проспекте 60 лет СССР – проспект Ленинградский (район железнодорожного вокзала), а также улица Мира – проспект Ленинградский – улица Космонавтов световые сигналы теперь дублируются звуковым сопровождением, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

С иском об оборудовании светофоров специальными средствами в городской суд обратилась Северобайкальская межрайонная прокуратура. Отсутствие звукового сопровождения при переходе перекрёстков создавало угрозу безопасности для зрителей с плохим зрением, отмечалось в иске.

Исполнительное производство в отношении администрации города было возбуждено в конце 2021 года.

- Муниципалитету предоставлялась отсрочка исполнения решения суда до середины 2022 года. На сегодняшний день светофоры оборудованы необходимыми модулями, - рассказали в Северобайкальском районном отделении судебных приставов.

Такие светофоры полезны не только для слабовидящих горожан, но также для детей и пожилых людей.


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