На севере Бурятии обязали установить светофоры со звуковым сопровождением

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура обязала администрацию города модернизировать светофоры



В Северобайкальске на перекрёстках стало безопаснее переходить дорогу. У пяти светофоров на проспекте 60 лет СССР – проспект Ленинградский (район железнодорожного вокзала), а также улица Мира – проспект Ленинградский – улица Космонавтов световые сигналы теперь дублируются звуковым сопровождением, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



С иском об оборудовании светофоров специальными средствами в городской суд обратилась Северобайкальская межрайонная прокуратура. Отсутствие звукового сопровождения при переходе перекрёстков создавало угрозу безопасности для зрителей с плохим зрением, отмечалось в иске.



Исполнительное производство в отношении администрации города было возбуждено в конце 2021 года.



- Муниципалитету предоставлялась отсрочка исполнения решения суда до середины 2022 года. На сегодняшний день светофоры оборудованы необходимыми модулями, - рассказали в Северобайкальском районном отделении судебных приставов.



Такие светофоры полезны не только для слабовидящих горожан, но также для детей и пожилых людей.





