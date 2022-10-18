В Бурятии лесникам посчастливилось снять на видео горностая









В лесных чащах горностай встречается редко, предпочитая опушки. Зимой животное не имеет определённых мест для убежища – он прячется под корнями деревьев, в грудах камней и под бревнами. Этот зверёк зачастую молчалив, но во время возбуждения он может стрекотать, чирикать, шипеть или даже лаять.



В селе Куналей Бичурского района лесники с помощью фотоловушки сфотографировали косулю. Лесоводы рассказывают, что раньше однажды одна и та же косуля попадалась в объектив фотоловушки несколько раз в сутки, но сейчас удалось запечатлеть совсем молодое животное. Отметим, фотоловушки специалисты устанавливают для обнаружения нарушений лесного законодательства.





косуля днём





косуля ночью









В Бурятии лесники зачастую встречают в лесах разных животных: от сов и белок до медведей и изюбрей. Однако заснять на камеру лесных жителей получается не всегда – звери разбегаются даже от треска веток. Но в этот раз лесникам повезло дважды – они не только встретились с редким животным, но и успели снять его на камеру, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.Недюжинной удачей обладает мастер леса Кудунского лесхоза в Кижингинском районе Андрей Устинов. Ему и его напарнику во время выезда в лес посчастливилось взглянуть на горностая.- Горностая вообще встретишь нечасто – они очень пугливые и шустрые, любят ночное время суток, а этот маленький зверёк днём буквально позировал нам на камеру, скакал под старыми брёвнами. Мне кажется, ему было интересно, кто наведался к нему в гости, - с улыбкой рассказал Андрей Устинов.