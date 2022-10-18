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Пауэрлифтер из Бурятии завоевала кубок России

Пауэрлифтер из Бурятии завоевала кубок России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Алина Тюкавкина стала лучшей в троеборье среди женщин

На днях спортсменка из Бурятии, мастер спорта по пауэрлифтингу Алина Тюкавкина стала победителем кубка России. В троеборье среди женщин в весовой категории до 72 кг Алина показала наилучший результат – 492,5 кг (207,5+127,5+157,5). Тренируется спортсменка под руководством Сергея Привалова.

- Республику представляла я одна. В моей весовой категории конкуренция была достаточно высокой – семь достойных претенденток на главную награду. Не сказать, что борьба за медаль была напряжённой до последней минуты, но эта победа досталась не так легко, - рассказала Алина Тюкавкина.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, кубок России по пауэрлифтингу впервые проходит в Калуге. В трёх дисциплинах: приседание со штангой, жим штанги лёжа, тяга штанги (становая тяга) состязаются около 500 атлетов из 75 регионов страны. Продлится соревнование до 23 октября. 
пауэрлифтинг спорт Бурятия кубок России

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