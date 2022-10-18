Пауэрлифтер из Бурятии завоевала кубок России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Алина Тюкавкина стала лучшей в троеборье среди женщин



На днях спортсменка из Бурятии, мастер спорта по пауэрлифтингу Алина Тюкавкина стала победителем кубка России. В троеборье среди женщин в весовой категории до 72 кг Алина показала наилучший результат – 492,5 кг (207,5+127,5+157,5). Тренируется спортсменка под руководством Сергея Привалова.



- Республику представляла я одна. В моей весовой категории конкуренция была достаточно высокой – семь достойных претенденток на главную награду. Не сказать, что борьба за медаль была напряжённой до последней минуты, но эта победа досталась не так легко, - рассказала Алина Тюкавкина.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, кубок России по пауэрлифтингу впервые проходит в Калуге. В трёх дисциплинах: приседание со штангой, жим штанги лёжа, тяга штанги (становая тяга) состязаются около 500 атлетов из 75 регионов страны. Продлится соревнование до 23 октября.

