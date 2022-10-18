Алина Тюкавкина стала лучшей в троеборье среди женщин
На днях спортсменка из Бурятии, мастер спорта по пауэрлифтингу Алина Тюкавкина стала победителем кубка России. В троеборье среди женщин в весовой категории до 72 кг Алина показала наилучший результат – 492,5 кг (207,5+127,5+157,5). Тренируется спортсменка под руководством Сергея Привалова.
- Республику представляла я одна. В моей весовой категории конкуренция была достаточно высокой – семь достойных претенденток на главную награду. Не сказать, что борьба за медаль была напряжённой до последней минуты, но эта победа досталась не так легко, - рассказала Алина Тюкавкина.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, кубок России по пауэрлифтингу впервые проходит в Калуге. В трёх дисциплинах: приседание со штангой, жим штанги лёжа, тяга штанги (становая тяга) состязаются около 500 атлетов из 75 регионов страны. Продлится соревнование до 23 октября.
Пауэрлифтер из Бурятии завоевала кубок России
Общество, Фото:
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