18 октября

17 октября

Популярное

В районе Бурятии завершается капремонт больницы

В районе Бурятии завершается капремонт больницы
Общество,  Фото:pixabay.com
Подходят к концу работы в Курумканской ЦРБ

В Бурятии близится к завершению капитальный ремонт хирургическо-терапевтического корпуса Курумканской центральной районной больницы. На эти цели было выделено 13835,7 тыс. рублей, дополнительно выделено из республиканского бюджета 9000,0 тыс. рублей.

- Ждали ремонта давно, так как действительно здание порядком износилось за годы работы, внешний вид и условия не соответствовали комфортным условиям для пациентов и персонала, - рассказала главный врач Курумканской ЦРБ Баярма Банаева.

В здании полностью проведена замена полов терапевтического отделения, реконструированы отопительная, вентиляционная, канализационная системы, трубопроводы, водопровод, заменены входные двери, реконструировано крыльцо с установкой пандуса для инвалидов, отремонтированы санузлы, заменены плитка в процедурных кабинетах и перевязочной, деревянные окон на пластиковые, заменены и расширены палатные двери в терапевтическом отделении, заменены прогнившие стены, устаревшее оборудование, кровати, тумбочки и так далее.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, хирургическо-терапевтический корпус был построен в 2002 году методом народной стройки. С того года капитальный ремонт не производился. Площадь здания 1430,3 кв. м. И пациенты, и медицинский персонал с нетерпением ждут обновлённого после ремонта здания.
Бурятия капитальный ремонт здравоохранение Курумканский район больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьников Бурятии приглашают на конкурс соцрекламы
Школьников Бурятии приглашают на конкурс соцрекламы
Общество, 18.10.2022
В республике проходит этап всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!»
Иркутск присоединился ко всероссийскому фестивалю «Наука 0+»
Иркутск присоединился ко всероссийскому фестивалю «Наука 0+»
Общество, 18.10.2022
В проекте принимают участие 80 регионов России
В районе Бурятии завершается капремонт больницы
В районе Бурятии завершается капремонт больницы
Общество, 18.10.2022
Подходят к концу работы в Курумканской ЦРБ
В Бурятии супруги отметили «сапфировую свадьбу»
В Бурятии супруги отметили «сапфировую свадьбу»
Общество, 18.10.2022
С юбилеем семейной жизни поздравили чету из Мухоршибирского района
Рукопашники Улан-Удэ стали призёрами кубка Иркутска
Рукопашники Улан-Удэ стали призёрами кубка Иркутска
Общество, 18.10.2022
Команды из Бурятии заняли третьи места в младшей и средней группах
Каратисты Бурятии выиграли награды первенства России
Каратисты Бурятии выиграли награды первенства России
Общество, 18.10.2022
Спортсмены завоевали две «бронзы»
В Бурятии 90 семей бамовцев отметят новоселье
В Бурятии 90 семей бамовцев отметят новоселье
Общество, 18.10.2022
Жители аварийных домов получили социальные выплаты на приобретение нового жилья
Самбист из Бурятии выиграл первенство России
Самбист из Бурятии выиграл первенство России
Общество, 18.10.2022
Спортсмен стал победителем в весовой категории до 53 кг
В Бурятии создали стикеры с тайбоксёрами
В Бурятии создали стикеры с тайбоксёрами
Общество, 18.10.2022
Они появились в сети в преддверии кубка России по тайскому боксу
В Бурятии прошли межрегиональные учения по поиску людей
В Бурятии прошли межрегиональные учения по поиску людей
Общество, 18.10.2022
Мероприятия проводились в Кабанском районе
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России по джиу-джитсу
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России по джиу-джитсу
Общество, 18.10.2022
Сборная республики успешно выступила на региональных и всероссийских соревнованиях
Танцоры Бурятии успешно выступили на российских соревнованиях
Танцоры Бурятии успешно выступили на российских соревнованиях
Общество, 18.10.2022
Спортсмены выиграли награды в нескольких категориях
Пауэрлифтер из Бурятии завоевала кубок России
Пауэрлифтер из Бурятии завоевала кубок России
Общество, 18.10.2022
Алина Тюкавкина стала лучшей в троеборье среди женщин
В Монголии стартовали первые за 44 года гастроли Бурдрама
В Монголии стартовали первые за 44 года гастроли Бурдрама
Общество, 18.10.2022
На первом спектакле зрители бурно аплодировали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^