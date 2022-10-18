Подходят к концу работы в Курумканской ЦРБ
В Бурятии близится к завершению капитальный ремонт хирургическо-терапевтического корпуса Курумканской центральной районной больницы. На эти цели было выделено 13835,7 тыс. рублей, дополнительно выделено из республиканского бюджета 9000,0 тыс. рублей.
- Ждали ремонта давно, так как действительно здание порядком износилось за годы работы, внешний вид и условия не соответствовали комфортным условиям для пациентов и персонала, - рассказала главный врач Курумканской ЦРБ Баярма Банаева.
В здании полностью проведена замена полов терапевтического отделения, реконструированы отопительная, вентиляционная, канализационная системы, трубопроводы, водопровод, заменены входные двери, реконструировано крыльцо с установкой пандуса для инвалидов, отремонтированы санузлы, заменены плитка в процедурных кабинетах и перевязочной, деревянные окон на пластиковые, заменены и расширены палатные двери в терапевтическом отделении, заменены прогнившие стены, устаревшее оборудование, кровати, тумбочки и так далее.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, хирургическо-терапевтический корпус был построен в 2002 году методом народной стройки. С того года капитальный ремонт не производился. Площадь здания 1430,3 кв. м. И пациенты, и медицинский персонал с нетерпением ждут обновлённого после ремонта здания.
В районе Бурятии завершается капремонт больницы
Общество, Фото:
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