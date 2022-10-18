В Бурятии детскую площадку едва не сделали недоступной для инвалидов

Общество, Фото: прокуратура РБ

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, при разработке технического задания и заключении договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках федерального проекта «1000 дворов» в селе Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии не учтены вопросы обеспечения инвалидам доступности к детской площадке.



- Проход и пешеходный путь по территории детской игровой площадки для маломобильной группы населения были ограничены, отсутствовало ударопоглощающее покрытие, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Начальнику управления по строительству Селенгинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого права маломобильных граждан восстановлены. Произведено уплотнение покрытия пешеходного пути на территории детской площадки, подсыпка зон приземления.



Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



