Юная исполнительница выступила на сцене «Крокус-сити холла» в Москве
Аяна, юная воспитанница коррекционной школы № 62, выступила на гала-концерте международного благотворительного фестиваля «Белая трость» как победитель окружного отборочного тура этого года. Гала-концерт проходил на сцене «Крокус-сити холла», сообщили в минкультуры Бурятии.
- Это был океан впечатлений и эмоций, впечатления от поездки только положительные и яркие. Наша Аяна подарила Диане Гурцкой хадак. До концерта нам удалось познакомиться и с фотографироваться с Анастасией Макеевой и Хабибом. Во время выступления Аяны меня переполняли чувства - гордость за свою воспитанницу, любовь к своей малой родине. Выступление Аяны, артиста и танцевального ансамбля было замечательным и очень ярким, - рассказала музыкальный руководитель Аяны Галина Пономарёва.
Ежегодно с 2010 года фестиваль объединяет талантливых детей с ограничениями по зрению и звезд шоу-бизнеса на одной сцене. Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкой. За время существования фестиваля в нем приняли участие уже больше 10 тысяч талантливых детей из разных регионов России и стран СНГ.
Школьница из Бурятии подарила хадак Диане Гурцкой
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