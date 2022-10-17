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В Бурятии объявили челлендж «Трезвые рулят»

В Бурятии объявили челлендж «Трезвые рулят»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он продлится до 30 октября

Министерство здравоохранения Бурятии объявило челлендж #трезвыерулят03 ко Дню автомобилистов. В челлендже участвуют также республиканский наркологический диспансер и УГИБДД.

Чтобы принять участие в акции, все водители и просто неравнодушные граждане Бурятии могут отснять видеоролики и разместить в своих социальных сетях с хэштегом #трезвыерулят03 и с пометкой Республика Бурятия. Челлендж продлится до 30 октября.

Как сообщает минздрав Бурятии, челлендж должен обратить внимание общественности к проблеме нетрезвого вождения и призвать водителей к соблюдению правил дорожного движения. В республике участились случаи нетрезвого вождения транспортом, в связи с этим аварии и травматизация граждан по вине пьяных водителей. Как подчеркивают медики, вождение в нетрезвом состоянии является на сегодня очень серьезной социальной проблемой.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего с начала 2022 года в Бурятии произошло 700 ДТП, в которых 90 человек погибли, ещё 956 получили травмы. При этом половина погибших в ДТП – по вине пьяных водителей.

Наиболее интересные ролики будут опубликованы на аккаунтах организаторов. А самый лучший видеоролик поощрён специальным призом.
 

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челлендж

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