Ежедневно вывозят 11 полных «ЗИЛов»
В Улан-Удэ идёт уборка листвы с улиц. Каждые сутки работники комбината по благоустройству вывозят порядка 90 кубометров листвы или 11 полных машин «ЗИЛ», сообщили в администрации города.
Ежедневно вакуумные подметально-уборочные машины Johnston VT650 удаляют с дорог пыль, мусор, листву.
Также с раннего утра уборщики территорий подметают пешеходные дорожки и остановки, очищая их от листвы и мусора.
- Мы сейчас делаем упор на очистку городских улиц от листвы и мусора. Ежедневно работает спецтехника и уборщики территорий. Однако листва с деревьев продолжает падать на дороги и тротуары, поэтому один и тот же участок мы проходим по несколько раз, - отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.
17 октября комбинат по благоустройству убирал опавшие листья на следующих улицах:
- в Советском районе: по ул. Смолина, Свердлова, Каландаришвили, Коммунистической, Ленина, Свободы;
- в Октябрьском районе: по ул. Жердева, вблизи Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, в мкрн. Мостовой, по ул. Ключевской, Боевой, Солнечной, Тулаева;
- в Железнодорожном районе: по ул. Гагарина, Н. Петрова, по пр. 50-летия Октября, в мкрн. Загорск: по ул. Гарнаева, ул. Родины.
После опадания всей листвы в городе уборка улиц будет произведена повторно.
В Улан-Удэ убирают листву убирают «пылесосом»
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