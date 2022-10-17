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В Улан-Удэ убирают листву убирают «пылесосом»

Общество, 
Ежедневно вывозят 11 полных «ЗИЛов»

В Улан-Удэ идёт уборка листвы с улиц. Каждые сутки работники комбината по благоустройству вывозят порядка 90 кубометров листвы или 11 полных машин «ЗИЛ», сообщили в администрации города.

Ежедневно вакуумные подметально-уборочные машины Johnston VT650 удаляют с дорог пыль, мусор, листву.

Также с раннего утра уборщики территорий подметают пешеходные дорожки и остановки, очищая их от листвы и мусора.

- Мы сейчас делаем упор на очистку городских улиц от листвы и мусора. Ежедневно работает спецтехника и уборщики территорий. Однако листва с деревьев продолжает падать на дороги и тротуары, поэтому один и тот же участок мы проходим по несколько раз, - отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

17 октября комбинат по благоустройству убирал опавшие листья на следующих улицах:

- в Советском районе: по ул. Смолина, Свердлова, Каландаришвили, Коммунистической, Ленина, Свободы;

- в Октябрьском районе: по ул. Жердева, вблизи Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, в мкрн. Мостовой, по ул. Ключевской, Боевой, Солнечной, Тулаева;

- в Железнодорожном районе: по ул. Гагарина, Н. Петрова, по пр. 50-летия Октября, в мкрн. Загорск: по ул. Гарнаева, ул. Родины.

После опадания всей листвы в городе уборка улиц будет произведена повторно.
уборка

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