18 октября

17 октября

Популярное

В Бурятии днём до +12 градусов

В Бурятии днём до +12 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 октября по республике малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +7,+12, местами +1,+6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днём западный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +7,+9.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии днём до +12 градусов
В Бурятии днём до +12 градусов
Общество, 18.10.2022
В республике преимущественно без осадков
В Бурятии пройдут первенства республики по шахматам
В Бурятии пройдут первенства республики по шахматам
Общество, 17.10.2022
В соревнованиях примут участие мальчики и девочки 2015 года рождения и младше
В Бурятии рок-группа провела концерт для мобилизованных
В Бурятии рок-группа провела концерт для мобилизованных
Общество, 17.10.2022
Перед военнослужащими выступила музыканты «Тайм-Аута»
В Усть-Ордынском округе проходят юбилейные выставки районов
В Усть-Ордынском округе проходят юбилейные выставки районов
Общество, 17.10.2022
Прошла презентация 4 туристических маршрутов в Аларском районе
Школьница из Бурятии подарила хадак Диане Гурцкой
Школьница из Бурятии подарила хадак Диане Гурцкой
Общество, 17.10.2022
Юная исполнительница выступила на сцене «Крокус-сити холла» в Москве
В Бурятии соберут материалы по родословным бурят-монголов
В Бурятии соберут материалы по родословным бурят-монголов
Общество, 17.10.2022
Этим займётся инициативная группа «Тоонто нютаг – связь поколений»
В нацпарке Бурятии обнаружили местонахождение редкого растения
В нацпарке Бурятии обнаружили местонахождение редкого растения
Общество, 17.10.2022
На реликтового паразита наткнулись во время полевых исследований
Бурятия дополнительно получит более 400 млн на детские выплаты
Бурятия дополнительно получит более 400 млн на детские выплаты
Общество, 17.10.2022
Они будут направлены для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей
В районе Бурятии зарегистрировали сотый брак
В районе Бурятии зарегистрировали сотый брак
Общество, 17.10.2022
Церемония прошла в Тункинском районе
В Улан-Удэ состоялся городской марафон пап
В Улан-Удэ состоялся городской марафон пап
Общество, 17.10.2022
В нём приняли участие отцы дошкольников города
В Улан-Удэ женщина-водитель заблокировала парковку возле ТРЦ
В Улан-Удэ женщина-водитель заблокировала парковку возле ТРЦ
Общество, 17.10.2022
Горожане делятся, что подобное в этом месте не редкость

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^