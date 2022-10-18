В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 октября по республике малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +7,+12, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днём западный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +7,+9.
В Бурятии днём до +12 градусов
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Общество, 18.10.2022
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