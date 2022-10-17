17 октября

16 октября

Популярное

В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим сержантом

В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим сержантом
Общество,  Фото:газета "Вперёд"
Николай Смолин совсем немного не дожил до 30-летия

18 октября в Онохое состоятся похороны военнослужащего, уроженца Заиграевского района Бурятии Николая Смолина. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».

Смолин Николай Юрьевич родился в посёлке Онохой 16 октября 1992 года. В 1999 году он пошёл в школу в селе Усть-Брянь, окончил Онохойскую среднюю школу №2 в 2010 году.

Окончил в 2014 году факультет журналистики и той же осенью был призван на срочную военную службу. В 2015 году подписал контракт, получил звание старшего сержанта.

Участвовал в специальной военной операции с самого её начала. Погиб 3 октября 2022 года.

У Николая остался маленький сын, мама и сестра. 
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борица из Бурятии стала призёром «Борцовской лиги Поддубного»
Борица из Бурятии стала призёром «Борцовской лиги Поддубного»
Общество, 17.10.2022
Спортсменка завоевала бронзовую награду
В Улан-Удэ прошла церемония переноса Вечного огня
В Улан-Удэ прошла церемония переноса Вечного огня
Общество, 17.10.2022
На время ремонта его перенесли в специальную капсулу
В Улан-Удэ улице присвоили имя экс-главы Еравнинского района
В Улан-Удэ улице присвоили имя экс-главы Еравнинского района
Общество, 17.10.2022
Появилась новая улица имени Дамби Дамбаева
В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим сержантом
В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим сержантом
Общество, 17.10.2022
Николай Смолин совсем немного не дожил до 30-летия
В Улан-Удэ сотрудники «Титана» вышли на субботник
В Улан-Удэ сотрудники «Титана» вышли на субботник
Общество, 17.10.2022
В уборке участвовали более 150 человек
Октябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Октябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Общество, 17.10.2022
Ожидается переменная облачность
В Улан-Удэ лукодром назвали «очень подходящей площадкой» для панихид
В Улан-Удэ лукодром назвали «очень подходящей площадкой» для панихид
Общество, 17.10.2022
Выяснилось, что более подходящих залов в городе нет
В Бурятии осуждённой разрешили провести отпуск дома
В Бурятии осуждённой разрешили провести отпуск дома
Общество, 17.10.2022
Женщина отбывает наказание на участке колонии-поселения
В Бурятии отремонтировали центр амбулаторной онкологической помощи
В Бурятии отремонтировали центр амбулаторной онкологической помощи
Общество, 17.10.2022
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы систем вентиляции
В Бурятии пообещали построить зал для художественной гимнастики
В Бурятии пообещали построить зал для художественной гимнастики
Общество, 17.10.2022
О ситуации рассказал министр спорта республики
B Улaн-Удэ oгpaничaт движeниe чepeз железнодорожный пepeeзд
B Улaн-Удэ oгpaничaт движeниe чepeз железнодорожный пepeeзд
Общество, 17.10.2022
B микpopaйoнe Гopькoгo бyдyт пpoвoдить peмoнтныe paбoты
Школьники Улан-Удэ приняли участие в акции «Письмо солдату»
Школьники Улан-Удэ приняли участие в акции «Письмо солдату»
Общество, 17.10.2022
Дети подготовили открытки и рисунки с пожеланиями возвращения домой
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии резко упал
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии резко упал
Общество, 17.10.2022
В больницах получают лечение 77 пациентов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^