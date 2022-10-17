В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим сержантом

Николай Смолин совсем немного не дожил до 30-летия



18 октября в Онохое состоятся похороны военнослужащего, уроженца Заиграевского района Бурятии Николая Смолина. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».



Смолин Николай Юрьевич родился в посёлке Онохой 16 октября 1992 года. В 1999 году он пошёл в школу в селе Усть-Брянь, окончил Онохойскую среднюю школу №2 в 2010 году.



Окончил в 2014 году факультет журналистики и той же осенью был призван на срочную военную службу. В 2015 году подписал контракт, получил звание старшего сержанта.



Участвовал в специальной военной операции с самого её начала. Погиб 3 октября 2022 года.



У Николая остался маленький сын, мама и сестра.

