Николай Смолин совсем немного не дожил до 30-летия
18 октября в Онохое состоятся похороны военнослужащего, уроженца Заиграевского района Бурятии Николая Смолина. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».
Смолин Николай Юрьевич родился в посёлке Онохой 16 октября 1992 года. В 1999 году он пошёл в школу в селе Усть-Брянь, окончил Онохойскую среднюю школу №2 в 2010 году.
Окончил в 2014 году факультет журналистики и той же осенью был призван на срочную военную службу. В 2015 году подписал контракт, получил звание старшего сержанта.
Участвовал в специальной военной операции с самого её начала. Погиб 3 октября 2022 года.
У Николая остался маленький сын, мама и сестра.
В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим сержантом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменка завоевала бронзовую награду
На время ремонта его перенесли в специальную капсулу
Появилась новая улица имени Дамби Дамбаева
Николай Смолин совсем немного не дожил до 30-летия
В уборке участвовали более 150 человек
Дорожный эксперимент будет длиться неделю
Ожидается переменная облачность
Выяснилось, что более подходящих залов в городе нет
Женщина отбывает наказание на участке колонии-поселения
Было собрано почти 50 мешков мусора
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы систем вентиляции
О ситуации рассказал министр спорта республики
B микpopaйoнe Гopькoгo бyдyт пpoвoдить peмoнтныe paбoты
Дети подготовили открытки и рисунки с пожеланиями возвращения домой
В больницах получают лечение 77 пациентов