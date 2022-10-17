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В Улан-Удэ сотрудники «Титана» вышли на субботник

В Улан-Удэ сотрудники «Титана» вышли на субботник
Общество,  Фото:ГК "Титан"
В уборке участвовали более 150 человек

В Улан-Удэ 15 октября провели масштабный субботник в сквере имени Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина. Организатором выступил руководитель ГК «Титан», депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим Бредний.

По инициативе депутата горсовета субботники в сквере проводятся с 2014 года. Весной и осенью на уборку территории выходят сотрудники «Титана», школьники и учителя из школы №26, ветераны клуба «Пилот» и неравнодушные жители.


Традиционный субботник собрал более 150 человек, в течение двух часов горожане очищали территорию от веток, листьев и другого мусора. Были приведены в порядок и скамейки – их по традиции покрасили.

Субботник длился около двух часов. Несмотря на холодную и ветреную погоду, жители убрали в сквере опавшую листву, мусор, благоустроили территорию возле спортивных тренажёров и детских игровых площадок. Также покрасили лавочки и ограждения деревьев, скосили траву.


- Мы большое внимание также уделяем самому памятнику, чистим и красим периодически. В целом люди собираются с огромным удовольствием, всё проходит живо, с музыкой. Два часа провести на свежем воздухе, к тому же очистить сквер и привести его в порядок на зиму – это очень здорово, все довольны, - отметил депутат горсовета Вадим Бредний.

По окончанию субботника сотрудники накормили участников пирожками и горячим чаем.



субботник Титан

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