В Улан-Удэ сотрудники «Титана» вышли на субботник



















В Улан-Удэ 15 октября провели масштабный субботник в сквере имени Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина. Организатором выступил руководитель ГК «Титан», депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим Бредний.По инициативе депутата горсовета субботники в сквере проводятся с 2014 года. Весной и осенью на уборку территории выходят сотрудники «Титана», школьники и учителя из школы №26, ветераны клуба «Пилот» и неравнодушные жители.Традиционный субботник собрал более 150 человек, в течение двух часов горожане очищали территорию от веток, листьев и другого мусора. Были приведены в порядок и скамейки – их по традиции покрасили.Субботник длился около двух часов. Несмотря на холодную и ветреную погоду, жители убрали в сквере опавшую листву, мусор, благоустроили территорию возле спортивных тренажёров и детских игровых площадок. Также покрасили лавочки и ограждения деревьев, скосили траву.- Мы большое внимание также уделяем самому памятнику, чистим и красим периодически. В целом люди собираются с огромным удовольствием, всё проходит живо, с музыкой. Два часа провести на свежем воздухе, к тому же очистить сквер и привести его в порядок на зиму – это очень здорово, все довольны, - отметил депутат горсовета Вадим Бредний.По окончанию субботника сотрудники накормили участников пирожками и горячим чаем.