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В Улан-Удэ пропускная способность на «Октябре» вырастет почти на 20%

В Улан-Удэ пропускная способность на «Октябре» вырастет почти на 20%
Общество, 
Дорожный эксперимент будет длиться неделю

На этой неделе в Улан-Удэ начнётся дорожный эксперимент на проспекте 50-летия Октября, призванный разгрузить автотранспортное движение на опасном перекрёстке. Об этом на брифинге сообщил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Юрий Ткачёв.

У площади Комсомольской установят островки безопасности. Они разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора.

Также в рамках эксперимента планируется запретить поворот налево на улицу Жуковского с Элеватора и с ул. Маяковского на проспект 50-летия Октября в направлении ул. Лимонова.

- Всегда, когда сдавали на права, отмечалось, что этот перекрёсток (на «Октябре» – ред.) – один из самых сложных для учеников автошкол. Ситуация меняется, нарастает количество личного автотранспорта, появляются новые трамваи, ожидаем большую партию автобусов большой вместимости, и всё это влияет на улично-дорожную сеть нашего города. Эксперимент мы планируем в случае благоприятных погодных условий начать в ночь с пятницы на субботу, то есть, с пятницы выставить на данном участке барьерное ограждение, нанести временную разметку, установить знаки. И в течение недели постараться данный эксперимент провести. Задача стоит разгрузить данный узел, разгрузить площадь Комсомольскую, упорядочить потоки, сделать более удобным проезд для общественного транспорта, - пояснил Юрий Ткачёв.


Эксперимент будет проходить с 21 по 29 октября, в результате чего будут внесены корректировки в движение некоторых автобусных маршрутов.

У маршрутов №128, 97 и 97к при движении в микрорайон Шишковка будут исключены две остановки – «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник»». Однако появится остановка на проспекте 50-летия Октября. В направлении центра города движение данных маршрутов останется неизменным.

У маршрута №23 при движении к микрорайону Восточный будет исключена остановка на проспекте 50-летия Октября, через объездной путь через улицу Октябрьскую автобус будет подходить к остановке «Проходная ЛВРЗ». В сторону центра города движение 23-го маршрута останется без изменений.


Кроме того, сложная обстановка на перекрёстке отражается не только на автомобилях, но и на трамваях. На данный задержка трамваев на перекрёстке может доходить до 160 секунд, автотранспорта – до 80 секунд и выше, а всего на перекрёстке находятся более 15 точек конфликта транспорта. Планируется, что после эксперимента пропускная способность увеличится на 16%, а задержка трамваев и транспорта уменьшится в 10 и в 2 раза соответственно. Однако в мэрии подчеркнули, что показатели рассчитывали с упором на то, что каждый водитель в потоке будет соблюдать ПДД. Впрочем, на практике наверняка найдутся нарушители, и цифры ожидаемой статистики лишь приблизительны.

Теперь точки соприкосновения проезжающих трамваев и автомобильного потока уменьшатся до минимума, а автомобильные полосы и разрешённые повороты будут огорожены барьерами.

Помимо выбранного варианта решения проблемы с дорожным движением, существовали ещё и другие варианты. В их числе кольцевое движение. Этот вариант решения дорожной проблемы на проспекте 50-летия Октября рассматривался уже давно, и заручился поддержкой от многих автолюбителей. Однако стать итоговым вариантом кольцу было не суждено. За счёт своей практичности и чётких расчётов в реализацию попал совсем другой проект, который и было решено воплощать в жизнь.

- Мы будем лично там присутствовать, камеры будут фиксировать. Если эксперимент покажет положительный момент, то в рамках ремонтных работ 2023 года, мы будем уже непосредственно эту работу воплощать, и остановимся на данном варианте перекрёстка, - сообщил Юрий Ткачёв.


дороги дорожное движение

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