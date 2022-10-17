Ожидается переменная облачность
В ближайшие три дня в Бурятии ожидается довольно тёплая погода. В дневные часы максимальная температура воздуха составит +12 градусов. Но по ночам будет довольно холодно – местами до -14.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник 18 октября по республике малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +7,+12, местами +1,+6.
В среду, 19 октября, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега и дождя, по северной половине до умеренных. На автодорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -9,-14, днём +6,+11, местами 0,+5.
В четверг, 20 октября, переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега и дождя, по южной половине до умеренных. На автодорогах местами гололедица. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +3,+9.
Октябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Общество, Фото:
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