17 октября

16 октября

Популярное

Дзюдоисты Бурятии стали лучшими на первенстве ДФО

Дзюдоисты Бурятии стали лучшими на первенстве ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены завоевали 18 медалей

Первое общекомандное место заняла сборная Бурятии на первенстве Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсмены республики в «стенах» родного физкультурно-спортивного комплекса смогли завоевать 18 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Победителями и призёрами стали:
Первое место - Отто Даниил (в весовой до 55 кг);
Первое место - Доржитаров Валентин (в весовой до 66 кг);
Первое место - Омаров Рашид (в весовой до 73 кг);
Первое место - Степанов Степан (в весовой до 100 кг);
Первое место - Кириллов Леонид (в весовой свыше 100 кг);
Первое место - Цыренжапова Айлана (в весовой до 52 кг);
Первое место - Аржутова Галина (в весовой до 70 кг);
Второе место - Ринчинов Рустам (в весовой до 66 кг);
Второе место - Синёв Даниил (в весовой до 73 кг);
Второе место - Лебедева Екатерина (в весовой до 48 кг);
Второе место - Лебедева Анастасия (в весовой до 52 кг);
Второе место - Малофеева Мария (в весовой до 63 кг);
Третье место - Симонян Серж (в весовой до 60 кг);
Третье место - Филимонов Кирилл (в весовой до 60 кг);
Третье место - Дунямалиев Рауф (в весовой до 66 кг);
Третье место - Стукова Екатерина (в весовой до 48 кг);
Третье место - Шантанова Екатерина (в весовой до 63 кг);
Третье место - Лапа Виктория (в весовой до 70 кг).

По информации министерства спорта РБ, за медали соревнований и право представлять Дальний Восток на первенстве страны боролись более 80 спортсменов из 9 регионов округа: Сахалинской, Магаданской, Амурской областей, Камчатского, Забайкальского, Хабаровского края, республик Саха (Якутия) и Бурятия.


Бурятия дзюдо Улан-Удэ спорт первенство ДФО первенство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоялся городской марафон пап
В Улан-Удэ состоялся городской марафон пап
Общество, 17.10.2022
В нём приняли участие отцы дошкольников города
В Бурятии завершилось первенство по футболу
В Бурятии завершилось первенство по футболу
Общество, 17.10.2022
Победу праздновали «Спарта» и «Лара»
Главврач улан-удэнской больницы отправился на спецоперацию добровольцем
Главврач улан-удэнской больницы отправился на спецоперацию добровольцем
Общество, 17.10.2022
Вячеслав Дондоков скоро отправится в зону боевых действий
Школьница из Бурятии стала «Общественником года»
Школьница из Бурятии стала «Общественником года»
Общество, 17.10.2022
На пьедестале всероссийского конкурса «Ученик года-2022» – ученица из Еравнинского района
В Бурятии установили мемориальную доску библиотекарю
В Бурятии установили мемориальную доску библиотекарю
Общество, 17.10.2022
Это случилось впервые в истории библиотек республики
Жительницу Хоринского района Бурятии поздравили с 95-летием
Жительницу Хоринского района Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 17.10.2022
Юбилей отпраздновала Ольга Хандархаева
Борица из Бурятии стала призёром «Борцовской лиги Поддубного»
Борица из Бурятии стала призёром «Борцовской лиги Поддубного»
Общество, 17.10.2022
Спортсменка завоевала бронзовую награду
В Улан-Удэ прошла церемония переноса Вечного огня
В Улан-Удэ прошла церемония переноса Вечного огня
Общество, 17.10.2022
На время ремонта его перенесли в специальную капсулу
Борцы Бурятии завоевали 7 медалей в Якутске
Борцы Бурятии завоевали 7 медалей в Якутске
Общество, 17.10.2022
Золотые награды выиграли Евгений Жербаев и Аюр Нимаев
В Бурятии завершается обустройство объектов по программе «1000 дворов»
В Бурятии завершается обустройство объектов по программе «1000 дворов»
Общество, 17.10.2022
Все районы должны закончить свои работы до конца октября
В Улан-Удэ улице присвоили имя экс-главы Еравнинского района
В Улан-Удэ улице присвоили имя экс-главы Еравнинского района
Общество, 17.10.2022
Появилась новая улица имени Дамби Дамбаева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^