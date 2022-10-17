Спортсмены завоевали 18 медалей
Первое общекомандное место заняла сборная Бурятии на первенстве Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсмены республики в «стенах» родного физкультурно-спортивного комплекса смогли завоевать 18 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.
Победителями и призёрами стали:
Первое место - Отто Даниил (в весовой до 55 кг);
Первое место - Доржитаров Валентин (в весовой до 66 кг);
Первое место - Омаров Рашид (в весовой до 73 кг);
Первое место - Степанов Степан (в весовой до 100 кг);
Первое место - Кириллов Леонид (в весовой свыше 100 кг);
Первое место - Цыренжапова Айлана (в весовой до 52 кг);
Первое место - Аржутова Галина (в весовой до 70 кг);
Второе место - Ринчинов Рустам (в весовой до 66 кг);
Второе место - Синёв Даниил (в весовой до 73 кг);
Второе место - Лебедева Екатерина (в весовой до 48 кг);
Второе место - Лебедева Анастасия (в весовой до 52 кг);
Второе место - Малофеева Мария (в весовой до 63 кг);
Третье место - Симонян Серж (в весовой до 60 кг);
Третье место - Филимонов Кирилл (в весовой до 60 кг);
Третье место - Дунямалиев Рауф (в весовой до 66 кг);
Третье место - Стукова Екатерина (в весовой до 48 кг);
Третье место - Шантанова Екатерина (в весовой до 63 кг);
Третье место - Лапа Виктория (в весовой до 70 кг).
По информации министерства спорта РБ, за медали соревнований и право представлять Дальний Восток на первенстве страны боролись более 80 спортсменов из 9 регионов округа: Сахалинской, Магаданской, Амурской областей, Камчатского, Забайкальского, Хабаровского края, республик Саха (Якутия) и Бурятия.
Дзюдоисты Бурятии стали лучшими на первенстве ДФО
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